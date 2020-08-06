شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تسجل زيادة بأكثر من خمسة أضعاف فى الأرباح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة نينتندو اليابانية اليوم الخميس عن قفزة بأكثر من خمسة أضعاف في الأرباح الفصلية، مدفوعة بالطلب على جهاز Switch الخاص بها ولعبة "Animal Crossing: New Horizons" حيث أدى إغلاق الفيروس التاجي إلى رفع صناعة الألعاب.

وبحسب موقع TOI الهندى، فأثبتت Nintendo أنها فائزة في هذا الوباء حيث يتدفق اللاعبون العالقون في المنزل على ألعاب مثل "Animal Crossing" ، التي باعت 10.6 مليون وحدة في الربع الأول ، ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 22.4 مليون منذ إطلاقها في مارس.

كما حققت لعبة "Animal Crossing" نجاحًا هائلًا ، حيث تم استخدام أكثر من نصف أجهزة Switch الجديدة لأول مرة للعبها خلال ربع العام، وإجمالي المبيعات في المرتبة الثانية بعد "Mario Kart 8 Deluxe".

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وقد بلغت الأرباح التشغيلية لشهر أبريل ويونيو 144.7 مليار ين (1.37 مليار دولار) ، محطمة متوسط ​​تقدير قدره 71 مليار ين من 12 محللاً استطلعت آراؤهم Refinitiv SmartEstimate، كما باعت نينتندو 5.7 مليون وحدة سويتش في الربع الأول ، تتألف من 3 ملايين وحدة هجينة منزلية / محمولة سويتش بالإضافة إلى 2.6 مليون وحدة من سويتش لايت المحمول فقط ، والتي تم طرحها للبيع في سبتمبر الماضي.

وقال سيركان توتو ، مؤسس شركة Kantan Games الاستشارية لصناعة الألعاب: "الأرقام أكثر إثارة للإعجاب عندما تفكر في أنه طوال الربع بأكمله ، كان من الصعب الحصول على Switch في جميع الأسواق الرئيسية"، وقد حافظت شركة الألعاب ومقرها كيوتو على توقعاتها لمبيعات 19 مليون وحدة Switch في السنة المالية الحالية.

وقال الرئيس التنفيذي شونتارو فوروكاوا في وقت سابق إن دفعة فيروس كورونا ، فيما قالت نينتندو يوم الخميس إنها ستفرج عن نسخة محسنة من "بوكيمون 3" ، التي تم إصدارها في الأصل لوحدة التحكم السابقة وي يو، وإن مشكلات الشراء التي سببها الوباء تتراجع ، في حين أن نينتندو قالت ، في حين أن النقص مستمر.