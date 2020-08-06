تكنولوجيا: سوني تطلق سماعة WH-1000XM4 بمميزات جديدة وتحسينات في التصميم وسعر 350 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأتي سماعة WH-1000XM4 من سوني لتحديث الإصدار السابق WH-1000XM3 الذي قدم للأسواق في 2018، حيث تقدم سوني الإصدار الجديد بمجموعة من التحسينات والمميزات الجديدة وسعر 350 دولار.

تنطلق سماعة WH-1000XM4 الجديدة من سوني في الأسواق في منتصف شهر أغسطس مع تعديلات دقيقة في التصميم، ومجموعة من المميزات الجديدة، مع تحسينات في ميزة إلغاء الضوضاء، وميزة الإقتران بأكثر من جهاز، والإيقاف المؤقت عند التحدث.

تحاكي سماعة WH-1000XM4 تصميم M3 بشكل كبير، إلا أن سوني تقدم سماعة الرأس WH-1000XM4 بتصميم نهائي أنيق وبملمس ناعم، كما أضافت سوني بعض التغييرات على وسائد طوق الرأس وحجم وسائد الأذن لتدعم المستخدم بتصميم نهائي بتجربة مريحة أكثر من الإصدار السابق بشكل خاص مع إستخدام سماعة الرأس لفترات طويلة.

كما أجرت سوني بعض التعديلات على عناصر التحكم بخاصية اللمس في سماعة الرأس، حيث تتيح للمستخدم إيقاف التشغيل المؤقت أو التشغيل أو تغيير المسارات عن طريق النقر السريع أو التمرير.

أيضاً تتضمن السماعة اللاسلكية زر في نهاية الحافة اليسرى مخصص لإعدادات إلغاء الضوضاء النشطة، كما يدعم الزر إعادة التعيين والتخصيص لتنشيط مساعد جوجل الرقمي، أو مساعد Alexa.

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سماعة WH-1000XM4 تقدم أيضاً ترقية في جودة الصوتيات، مع فعالية آداء ميزة إلغاء الضوضاء، كما تأتي السماعة بميزة الإتصال المتعدد، حيث تدعم الإقتران بأكثر من جهاز، والإنتقال بشكل تلقائي بين الهاتف وجهاز الحاسب عن تلقي المكالمات، كما سيتاح للمستخدم إجراء تغييرات على إعدادات السماعة عبر تطبيق Headphones دون الحاجة للإتصال بالهاتف في البداية.

كما تتيح سوني ميزة ضبط مستوى إلغاء الضوضاء في سماعة WH-1000XM4 بشكل تلقائي وفقاً لموقع المستخدم، حيث تعمل السماعة على إدراك حركة المستخدم والتوقف أو العدو ومن ثم ضبط إلغاء الضوضاء.

أيضاً من بين مميزات السماعة Speak-to-Chat التي تعمل على إكتشاف تحدث المستخدم لتعمل بشكل تلقائي على إيقاف تشغيل الموسيقى بشكل مؤقت، ومن ثم تنشيط الصوتيات المحيطة بالمستخدم.

سماعة WH-1000XM4 تدعم أيضاً عمر شحن 30 ساعة، كما تأتي بميزة الشحن السريع، حيث تقدم 5 ساعات من تشغيل الموسيقى عقب شحن السماعة لمدة 10 دقائق، كما تدعم صوت غامر متعدد الإتجاهات، وتتوفر السماعة بألوان الأسود والرمادي الفاتح وسعر 350 دولار.

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