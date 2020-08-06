سامسونج تسلط الضوء على أهم ميزات أجهزتها الجديدة في إعلاناتها الترويجية الأحدث

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة سامسونج كما رأى جميعكم على الأرجح بالكشف عن العديد من المنتجات والتي تشمل Galaxy Note 20 Series و Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Tab S7 Series و Galaxy Buds Live و Galaxy Watch 3. وكما جرت العادة دائمًا بعد كل إعلان رسمي، فقد قامت شركة سامسونج الآن بإصدار مجموعة من الفيديوهات الترويجية لهذه المنتجات الجديدة في قناتها الرسمية على اليوتيوب.

كما يمكنكم أن تتوقعوا، فقد قامت شركة سامسونج في هذه الإعلانات الترويجية بتسليط الضوء على أهم الميزات الرئيسية في أجهزتها الجديدة مستعينة ببعض المشاهير للقيام بذلك لجذب إهتمام المزيد من المستهلكين. ويمكنكم إلقاء نظرة على هذه الإعلانات الترويجية الرسمية أدناه، وفي حالة إذا كنتم مهتمين بمعرفة المزيد حول هذه الأجهزة الجديدة، فنحن نقترح عليكم إلقاء نظرة على هذه المقالات المفصلة هنا : Galaxy Note 20 Series | Galaxy Tab S7 Series | Galaxy Watch 3 | Galaxy Buds Live | Galaxy Z Fold 2







