Razer تكشف عن غطاء واقي خاص لتبديد الحرارة من أجل Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - Razer Arctech عبارة عن سلسلة من الأغطية الواقية المصممة لهواتف iPhone و Razer Phone 2. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت الشركة الآن بإطلاق طرازين جديدن لـ Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra.

على غرار أغطية Razer Arctech الواقية الأخرى، يتميز الغطاء الواقي Razer Arctech Pro الموجه لسلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series بتكنولوجيا تبديد الحرارة من شركة Razer، والتي تتكون من طبقة موصلة للحرارة محصورة بين البطانة الداخلية والخارجية المثقبة. ثم يتم تبديد الحرارة من خلال الثقوب على الظهر.

بالإضافة إلى ذلك، تقول شركة Razer أن الغطاء الواقي الجديد مقاوم للصدمات، على الرغم من أنها لم تحدد لنا مقدار صلابة هذا الغطاء الواقي بالضبط. وعلاوة على ذلك، فهناك أيضًا طلاء مضاد للبكتيريا على السطح الخارجي للغطاء الواقي لمنع نمو البكتيريا. ويأتي Razer Arctech Pro مع ضمان لمدة عامين.

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سعر Razer Arctech Pro هو 45 دولار أمريكي لطراز Galaxy Note 20 أو Galaxy Note 20 Ultra. يمكنك الحصول عليه بأي لون تريده طالما أنه أسود ( وأخضر ).