الرطوبة تصل لـ88%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتكشف أسباب الأمطار الصيفية على الجنوب

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الجمعة، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة في بيان، أن هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية، مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (82 – 35)، السواحل الشمالية (88 – 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (41 – 18).

سبب الأمطار الصيفية

وفي سياق متصل، كشف خبراء الأرصاد، سبب الأمطار الصيفية في مصر على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة واقترابها من 40 درجة في بعض المناطق، مؤكدة أن أمطار الصيف تختلف عن أمطار الشتاء، حيث في هذا الوقت من العام تتأثر البلاد بمنخفض السودان والذي يحمل كتلة ساخنة من جنوب السودان محملة بكميات من الرطوبة من البحر الأحمر مع وجود منخفض على سطح الأرض وطبقات الجو العليا، ويؤدي ذلك لتكون السحب المنخفضه والتي تكون رعدية أحيانا نتيجة فرق درجات بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا.

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وأوضحت الأرصاد أن غالبية أمطار الصيف تكون في جنوب البلاد حيث يكون النصيب الأكبر منها مناطق من الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وهي نتيجة امتداد منخفض السودان ، وتختلف عن الامطار الشتويه في مصر والتي تحدث عند التقاء جبهة باردة أي رياح باردة محمله ببخار الماء مع جبهه ساخنه تسقط بعدها الأمطار .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى:

القاهرة 37– 25

الإسكندرية 32 – 25

قنا 41- 27

الأقصر 42– 27

أسوان 42 – 29