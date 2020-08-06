انطباعات Samsung Galaxy Tab S7 و المميزات و العيوب و السعر

Samsung Galaxy Tab S7 تابلت سامسونج الجديد و تابلت اندرويد المنافس الوحيد لأجهزة IPad و IPad Pro. صدر اليوم بشكل رسمي من سامسونج بعد مجموعة من التسريبات. فهل الجهاز يكافئ توقعاتنا؟. هل هو جيد؟. مجموعة المواصفات و المميزات في هذا الجهاز تستحق نظرة كبيرة. نظرة كبيرة جدًا هو من الأجهزة اللوحية القليلة التي تنافس بقوة. ما مواصفاته؟. ما مميزاته؟. و ما رأينا في سعره و عيوبه؟. لنتحدث قليلًا عن Samsung Galaxy Tab S7

مواصفات Samsung Galaxy Tab S7

الجهاز Samsung Galaxy Tab S7 Samsung Galaxy Tab S7 Plus المعالج Qualcomm Snapdragon 865 Plus الشاشة بحجم 11 بوصة من نوع LTPS IPS LCD بدقة 1600×2560 و بمعدل تحديث 120Hz بحجم 12.4 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1752×1800 بمعدل تحديث 120Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية مزدوجة الكاميرا الأساسية بدقة 13MP و فتحة عدسة f/2.0 الكاميرا الثانية بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultrawide الكاميرا الامامية وحيدة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بسعة 8000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt بسعة 10090mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt

مميزات Samsung Galaxy Tab S7

الأداء و المعالج

المعالج snapdragon 865 plus و هو من افضل المعالجات في الهواتف المحمولة على الإطلاق. و وجوده في الأجهزة اللوحية جيد لأن تجربة الألعاب على الأجهزة اللوحية افضل بكثير من الهواتف المحمولة كما ان المعالج سيساعد في تقديم اداء مناسب و عالي مع كل البرامج بسهولة. مستوى عال تعد به معالجات Qualcomm الرائدة

الشاشة

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الشاشة بحجمها و بدقتها غير مميزة فهذه مواصفات لأجهزة لوحية بشكل طبيعي. و لكن المميز هو معدل تحديث الشاشة فهي بمعدل تحديث 120Hz. المعدل العال سيساعدك على الحصول على سرعة عالية و سلاسة في التنقلات و المؤثرات البصرية و هكذا. هي ميزة موجودة في IPad Pro لذلك فيجب ان تكون في شاشة جهاز لوحي كجهاز سامسونج

البطارية

بطارية الجهاز اللوحي ممتازة جدًا جدًا لأنها في النسخة العادية بسعة 8000mah و في نسخة Plus بسعة 10090mah ستحتاج هذه السعة لتشغيل الشاشة و المعالج لضمان يوم كامل من الإستعمال بدون مشاكل و بدون الحاجة لإعادة الشحن اكثر من مرة. مع شاحن بقدرة 45Watt من شأنه شحن الهاتف بسرعة بدون مشاكل.

تجربة Samsung Dex

انا لا اتحدث عن مزايا الـSoftware كثيرًا لكن Samsung Dex على اجهزة تابلت سامسونج هو ما ينقص اي جهاز لوحي ليصبح بتجربة مشابهة لتجربة الكمبيوتر ولا ميزة اخرى من اي جهاز آخر بهذه الميزة حتى IPad Pro. لذلك فهذه نقطة تفوق بارزة و واضحة لصالح سامسونج.

تجربة صوتية فوق الممتازة

الجهاز يأتي بـ4 سماعات Stereo موزعة على جانبي الجهاز. كل السماعات محسنة من AKG و هي ستعطي تجربة صوتية ممتازة بشكل مناسب لجهاز لوحي تستطيع استعمال الجهاز بكل حرية و بدون مشاكل ان تقوم بكتم الصوت من اي جزء من الجهاز. لذلك فهو تجربة ممتازة لك كمستخدم.

مميزات اخرى

دعم قلم S Pen الذكي و الذي يباع مع الجهاز

استعمال ذاكرة UFS 3.0 السريعة

دعم اكسسوار لوحة مفاتيح و Trackpad خاصة بالجهاز

عيوب Samsung Galaxy Tab S7

النسخة العادية كان يمكن ان تكون بشاشة AMOLED افضل

الجهاز رفيع جدًا لدرجة تجعلك تتسائل عن متانته

الأجهزة لا تحمل مدخل سماعات 3.5mm

سعر Samsung Galaxy Tab S7

تتعدد الأسعار فكل من Samsung Galaxy Tab S7 و Samsung Galaxy Tab S7 بـ3 نسخ. نسخة wi-fi لا تدعم شرائح المحمول. و نسخة 4G و نسخة بدعم 5G. و بالطبع لا نعرف اي سعر رسمي لهذه الأجهزة بعد فسنقوم بتجميعها لكم في الجدول الآتي. مع وضع السعر المتوقع بالجنيه المصري بعد تحويل العملة و اضافة الضرائب المفروضة و بالطبع سنضع السعر الأساسي بالدولار الذي سيتم بيع الجهاز به في امريكا فتذكر ان الأسعار المصرية هي اسعار متوقعة و ليست رسمية. يمكن ان يكون ارخص كما هو معتاد من سامسونج و وكيلها بمصر

الجهاز Samsung Galaxy Tab S7 Samsung Galaxy Tab S7 Plus النسخة نسخة Wi-Fi نسخة 4G نسخة 5G نسخة Wi-Fi نسخة 4G نسخة 5G السعر بالدولار 650 دولار 750 دولار 850 دولار 850 دولار 950 دولار 1050 دولار السعر المتوقع بالجنيه المصري 13000 جنيه 14875 جنيه 16860 جنيه 16860 جنيه 18850 جنيه 20850 جنيه

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