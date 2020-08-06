سامسونغ تطرح هاتف Galaxy M31s للبيع للمرة الأولى في الهند

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 05:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 05:16 مساءً - مشاركة

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وسيكون الهاتف متاحا بإصدارين أحدهما يمتلك ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، والآخر بذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وداخلية بحجم 128 غيغابايت.

كما سيأتي الهاتف بلونين مختلفين وهما الأسود والأزرق، وسيطرح الهاتف بسعر 19.499 روبية هندية لمتغير ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت و 21.499 روبية هندية لمتغير ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت.

فضلا عن ذلك، قدمت ”أمازون“ الهاتف بخصم فوري يبلغ 10% عند إجراء عملية شراء باستخدام بطاقة ائتمان.

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ويعتبر Galaxy M31s، أول هاتف ذكي من سلسلة Galaxy M لديه شاشة Super AMOLED Infinity-O وفتحة ثقب في الوسط لكاميرا السيلفي، كما يتميز بشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD + وزجاج Gorilla 3.

ويتم تشغيل الهاتف عن طريق أندوريد 10 بمعالج Exynos 9611 وبطاقة microSD، ويأتي مزودا بإعداد كاميرا 64 ميجابيكسل وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل.

كما سيتم تشغيل الجهاز ببطارية 6000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 25 وات والشحن العكسي 9 وات.