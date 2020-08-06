هواتف Galaxy Note 20 تحصل على حزمة ألعاب وتطبيق Xbox Game Pass خاص

فاطمة أيت طالب - دبي - كما أشيع من قبل، تعمل سامسونج ومايكروسوفت على بعض الميزات الخاصة المتعلقة بـ Xbox لمشتري Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra. هناك حزمة ألعاب خاصة في الطريق، والتي تشمل إشتراك لمدة ثلاثة أشهر في Xbox Game Pass Ultimate ووحدة التحكم MOGA XP5-X Plus Controller المصممة مع أخذ خدمة بث الألعاب السحابية xCloud بعين الإعتبار.

سيكون لدى ملاك Galaxy Note 20 أيضًا تطبيق Xbox Game Pass خاص في متجر Galaxy Store، مما يسمح للاعبي Xbox بإسترداد الرموز المميزة ( Tokens ) وإجراء عمليات الشراء داخل التطبيق مثل شراء البدلات أو عناصر DLC في متجر Xbox Store. من ناحية أخرى، لن يدعم تطبيق Xbox Game Pass على متجر Google Play Store عمليات الشراء داخل التطبيق.

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تعتمد هذه الشراكة على التعاون المستمر بين سامسونج ومايكروسوفت، والذي تعزز كثيرًا في السنوات الأخيرة. في المستقبل، من غير المستحيل أن نرى xCloud أيضًا على تلفزيونات سامسونج الذكية، على سبيل المثال.