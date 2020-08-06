Xiaomi تحدد موعد وصول الهاتف Redmi K30 Extreme Commemorative Edition رسميًا

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل هاتف جديد من شركة Xiaomi على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA في الأسبوع الماضي، وإعتقدنا أنه Redmi K30 Ultra. وأكدت الشركة لاحقًا أنه من المقرر وصول هذا الهاتف الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر إحتفالاً بمرور عقد على إطلاق أول هاتف ذكي لها.

كان من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف الجديد مبدئيًا في اليوم 14 من شهر أغسطس، ولكن كشفت شركة Xiaomi أن عملية الإطلاق ستتم يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 11 أغسطس. هذا الهاتف يُعرف حاليًا بإسم Redmi K30 Extreme Commemorative Edition، ولكن قد يصل إلى الأسواق العالمية تحت إسم Redmi K30 Ultra.

يبدو أن الفرق الكبير بين Redmi K30 Pro و Redmi K30 Ultra يكمن في المعالج، فالمعلومات المُدرجة في قاعدة بيانات TENAA تُلمح إلى أنه سيضم المعالج +MediaTek Dimensity 1000 بدلاً من معالج كوالكوم. يبدو أن جميع المواصفات الأخرى متشابهة، فهو الآخر سيضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 512GB.

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قد يبدو الهاتفين مماثلين في الداخل، ولكن يبدو أنه سيكون هناك تشابه على مستوى المظهر الخارجي أيضًا.