شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بريطانية تؤجل أول رحلة سياحية مأهولة إلى عام 2021 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت شركة Virgin Galactic التابعة للملياردر البريطانى ريشارد برانسون أول رحلة فضائية سياحية مأهولة فى مدار الأرض المنخفض إلى عام 2021، وأفادت بذلك بوابة " سبيس. كوم" الإلكترونية نقلا عن تقارير نشرتها الشركة .

وأشارت التقارير إلى تباطؤ أعداد أول رحلة سياحية مأهولة لسبب انتشار وباء فيروس كورونا وضرورة التقيد بالإجراءات الصحية الاحترازية وفقا لمتطلبات السلطات الفدرالية والمحلية الأمريكية.

فيما جاء فى التقارير أن الرحلة الاختبارية لمركبة SpaceShipTwo الفضائية بطيارين على متنها مخطط لها فى خريف عام 2020. وفى حال نجاحها فإن المركبة ستحمل، إضافة إلى الطيارين 4 أخصائيين سيقيّمون جاهزية القسم المأهول، حسب روسيا اليوم.

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وحسب بوابة "سبيس. كوم" فإن صاحب الشركة برانسون يمكن أن يقوم فى الربع الأول لعام 2021 برحلة فضائية مأهولة فى مدار الأرض المنخفض.

يذكر أن مركبة Virgin Galactic انفصلت عن الطائرة الحاملة خلال الاختبارات السابقة على ارتفاع 16 كيلومترا، ثم هبطت على الأرض. ويفترض أن تصعد المركبة التى تحمل 6 سياح إلى الطبقات العليا للغلاف الجوى حيث تقوم برحلة مأهولة تستغرق ساعتين على ارتفاع 100 كيلومتر، وتعول الشركة على إنتاج 5 مركبات من هذا النوع فى المستقبل.