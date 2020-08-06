تكنولوجيا: هاتف IPHONE 12 يأتي بحلقة مغناطيسية في الجهة الخلفية لدعم الشحن اللاسلكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة توضح الجهة الخلفية من هاتف iPhone 12 الذي يتضمن حلقة مغناطيسية بحجم يحاكي شاحن Qi اللاسلكي.

نشرت صفحة EverythingApplePro على تويتر أحدث الصور النسربة التي تعود للجهة الخلفية من هاتف ابل المرتقب iPhone 12، والتي توضح بعض التفاصيل الجديدة لهذا الإصدار.

وتشير التوقعات إلى أن ابل تتجه لدعم سلسلة iPhone 12 القادمة وأيضاً هواتف الأيفون المستقبلية والحافظات الخاصة بهذه الإصدارات بالحلقة المغناطيسية التي تأتي بحجم شاحن Qi اللاسلكي.

ويمكن لهذه الحلقة المغناطيسية أن تدعم تثبيت هواتف الأيفون للشحن على قاعدة الشحن اللاسلكية الخاصة بشركة ابل في أي وضع وأيضاً في أي مكان، كما أن التوقعات تشير إلى أن هذه الحلقة ستدعم تحديد موضع تثبيت الملحقات للشحن العكسي على الهاتف.

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كما تكشف الصور التي نشرت عبر EverythingApplePro عن تصميم الغلاق الداخلي للهاتف فقط، لذا لا يظهر الهيكل الكامل للهاتف في الصور، أيضاُ تشير بعض التوقعات إلى أن ابل في طريقها لإطلاق شاحن Qi لهواتف الأيفون الجديدة.

يذكر أن شركة ابل تقدم الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون خلال شهر سبتمبر من كل عام، إلا أن إنتشار فيروس COVID-19 وتأخر سلاسل التوريد قد يدفع ابل إلى تغيير خططها لهذا العام، كما أكدت ابل بالفعل على أن سلسلة iPhone 12 لن تقدم رسمياً في الربع الثالث من هذا العام.

كما أشار تقرير جاء من Digitimes إلى أن شركة ابل ستتجه إلى تقسيم الإعلانات الخاصة بهواتف الأيفون هذا العام، حيث تقدم الشركة الإصدارات الميزة بحجم 6.1 إنش في البداية، ومن ثم تكشف عن الإصدارات المميزة بحجم 6.7 إنش و5.4 إنش.

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