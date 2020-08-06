تكنولوجيا: أول الصور التي تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف GALAXY Z FOLD 3 بكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر المصمم Ben Geskin أول الصور التي تقدم رؤية للتصميم المتوقع للإصدار القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي GALAXY Z FOLD 3، والذي يظهر بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة.

بعد إعلان العملاق الكوري مؤخراً عن هاتف Galaxy Z Fold 2 القابل للطي، تتجه التوقعات الآن لوضع رؤية للتصميم المتوقع للجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي والذي ينطلق بعنوان GALAXY Z FOLD 3.

ولقد جاءت الصور ثلاثية الأبعاد عبر المصمم Ben Geskin لتقدم تفاصيل متوقعة لتصميم هاتف GALAXY Z FOLD 3، والذي يتضمن كاميرة أسفل الشاشة، وهي التقنية التي تسعى إلى تطويرها كبرى الشركات المصنعة للهاتف.

أيضاً تحرص العملاق الكوري على جلب التصميم الأفضل للإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي، ولقد إستطاعت بالفعل إضافة تحسينات هامة على تصميم هذه الفئة من الهواتف لتحقيق الإنتشار بشكل سريع في هذا السوق، كما تتجه العملاق الكوري لخفض مستوى تسعير الهواتف القابلة للطي لجذب قطاع أكبر من المستخدمين خلال الفترة القادمة.

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ومن المتوقع وفقاً للصور ثلاثية الأبعاد أن يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 بحجم أكبر في الشاشة، كما يتميز بتصميم أقل سماكة في حواف الشاشة، أيضاً يضم الهاتف كاميرة أسفل شاشة فرعية تتضمن الكاميرة الرئيسية والأمامية.

من جانب أخر أكد Ross Young مؤسس Display Supply Chain Consultants، أن شركة سامسونج لن تقدم التقنيات الجديدة في الكاميرة في سلسلة Galaxy S التي تنطلق بعنوان Galaxy S21 أو Galaxy S30، لذا تأتي هذه التقنية للمرة الأولى في إصدار سامسونج القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 3.

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