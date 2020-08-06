تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق إصدار جديد من هواتف Redmi K30 في 11 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة شاومي في إعلان تشويقي نشر اليوم على خططها لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية في حدث يعقد في 11 من أغسطس، حيث تشير التوقعات إلى أن الإصدار المرتقب هو هاتف Redmi K30 Ultra.
إعتمدت شركة شاومي إصدار جديد من الهواتف الذكية في TENAA خلال الأسبوع الماضي، ولقد أكدت شاومي على خططها لإطلاق هذا الإصدار لاحقاً هذا الشهر، ومن ثم اليوم أكدت رسمياً على موعد الحدث في 11 من أغسطس.
وتقدم شاومي هاتف Redmi K30 Ultra في إحتفالات الشركة السنوية في ذكرى إنطلاق الشركة في سوق الهواتف الذكية للمرة الأولى، حيث يأتي هذا الإصدار الخاص في سلسلة Redmi K30 بمواصفات أقرب للإصدرات الحالية Redmi K30 Pro، و Redmi K30 Pro Zoom، إلا أن هاتف Redmi K30 Ultra يضم رقاقة معالج مختلفة وهي Dimensity 1000 Plus وفقاً لتسريبات TENAA.
وتتوافق المواصفات الأخرى لهاتف Redmi K30 Ultra مع الإصدارات السابقة، حيث يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.
هاتف Redmi K30 Ultra يأتي أيضاً بكاميرة خلفية بتصميم دائري لوحدة الكاميرة وترتيب للمستشعرات بحرف X، كما يأتي الهاتف بنموذج رقم M2006J10C، لذا نترقب إنطلاق حدث شاومي لمزيد من التفاصيل.
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