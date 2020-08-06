تكنولوجيا: سامسونج تقدم هواتف Galaxy Note20 مع تطبيق Xbox Game Pass مخصص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy Note20، والتي تقدم من العملاق الكوري مع عرض لفترة 3 أشهر في خدمات الألعاب المميزة من مايكروسوفت، كما تنطلق مع تطبيق Xbox Game Pass مخصص.

أكدت سامسونج في الحدث الذي أقيم مؤخراً على التعاون الجديد الذي يجمعها مع مايكروسوفت لدعم مستخدمي هواتف Galaxy Note20 بتجربة مميزة، حيث تدعم مستخدمي هواتف Galaxy Note20، وNote20 Ultra بحزمة ألعاب مميزة تتضمن 3 أشهر مجانية في خدمة Xbox Game Pass Ultimate، وأيضاً PowerA’s MOGA XP5-X Plus.

أيضاً تتضمن الحزمة ذراع تحكم في الألعاب لدعم سلسلة هواتف Galaxy Note20، والذي يقدم للاعبين لدعم تجربة مميزة في خدمة بث الألعاب xCloud.

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كما سيتاح لمستخدمي هواتف Note20 تطبيق Xbox Game Pass مخصص في متجر Galaxy، حيث يدعم التطبيق لاعبي Xbox في إجراء عمليات الشراء في الألعاب مثل شراء الأدوات، والعناصر الجديدة من متجر Xbox.

يذكر أن تطبيق Xbox Game Pass يتوفر في متجر جوجل بلاي أيضاً إلا أن هذا الإصدار لا يدعم عمليات الشراء داخل التطبيق.

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