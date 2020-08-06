هواتف iPhone 12 Series ستدعم الشحن اللاسلكي مع تقنية الإقتران المنغناطيسي التلقائي

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت الأجيال الأخيرة من هواتف iPhone تدعم الشحن اللاسلكي، ولكن سلسلة هواتف iPhone 12 Series المتوقع صدورها في شهر أكتوبر المقبل قد تعزز تجربة الشحن اللاسلكي أكثر.

في الواقع، يبدو أن شركة آبل تخطط لتضمين تقنية تحديد موقع الشحن المغنطيسي لأول مرة في تشكيلة iPhone 12 Series، وهي التقنية التي ستستخدم مغناطيسات قوية جدًا والتي ستعمل على نقل الهاتف تلقائيًا إلى المكان الأمثل على قاعدة الشحن اللاسلكي.

وفقًا لبعض القوالب واللفافات النحاسية المسربة، فسوف يتم إستخدام الجيل الأول من تقنية تحديد موقع الشحن المغاطيسي في تشكيلة iPhone 12 Series المتوقع وصولها في الشهر المقبل أو في الشهر الذي يليه. ظهرت القوالب على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo حيث تم تصويرها جنبًا إلى جنب مع مكونات أخرى مثل لوحة الكاميرا وأزرار التحكم بالصوت وأزرار التشغيل.

Advertisements

وكإضافة، من المحتمل أن تتطلب الميزة الجديدة شاحنًا متوافقًا لتعمل. مما يشير إلى أن شركة آبل قد تكون أخيرًا جاهزة لإطلاق شاحن لاسلكي رسمي بعد الفشل الذريع الذي واجهه مشروع AirPower قبل عامين.