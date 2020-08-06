ونشر التطبيق على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "كل المستشفيات ومراكز التبرع بالدم تحتاج جميع فئات الدم في بيروت. استخدم الرمز الترويجي DONATEBLOOD للحصول على رحلة مجانية من وإلى المشافي أو مراكز التبرع بالدم".
مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أعلن بيروت "مدينة منكوبة"، يوم الثلاثاء، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الأربعاء، الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر رحلات مجانية من تطبيق 'كريم'... لفتة انسانية عقب انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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