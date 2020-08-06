رحلات مجانية من تطبيق 'كريم'... لفتة انسانية عقب انفجار بيروت

ونشر التطبيق على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "كل المستشفيات ومراكز التبرع بالدم تحتاج جميع فئات الدم في بيروت. استخدم الرمز الترويجي DONATEBLOOD للحصول على رحلة مجانية من وإلى المشافي أو مراكز التبرع بالدم".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب وتشرد ما يقارب 250 ألف شخص، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.

مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أعلن بيروت "مدينة منكوبة"، يوم الثلاثاء، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الأربعاء، الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام.