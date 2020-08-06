شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق حملة الحجز المسبق لهاتفها الرائد Nova 7 5G بدءً من يوم 6 أغسطس 2020 في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الجديد Nova 7 5G في السوق المصري ابتداءً من يوم 6 إلى 13 أغسطس المقبل بسعر تنافسي يبلغ 8390 جنيهاً. يتوافر الهاتف للحجز المُسبق بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين والتي تشمل سماعات Huawei FreeLace. يأتي الهاتف بالعديد من المزايا الرائدة التي تشمل كل من كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب رقمي 20X والتي ايضاً تدعم وضع العرض المزدوج للفيديو Dual View، بالإضافة الي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل مزودة بخاصية Super Night Selfie. بينما تعمل كل هذه الإمكانيات الكبيرة بسلاسة وكفاءة عالية بفضل مجموعة شرائح HUAWEI Kirin 985 5G AI SoC مع 8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزين بحجم 256 جيجا بايت.

ينفرد هاتف HUAWEI Nova 7 5G الذكي الجديد بأداء استثنائي لشبكات الجيل الخامس 5G بفضل رقاقة معالج Kirin 985 5G SoC، التي لا تضمن فقط معالجة سلسة وفعالة ولكنها تدعم أيضاً شبكة الجيل الخامس لتضمن أداء فائق وسريع في جميع الاستخدامات لاسيما تشغيل الألعاب والبث عبر الانترنت وتنزيل الملفات الضخمة.

كما تم تجهيز هاتف HUAWEI Nova 7 5G مسبقًاً بمنصة AppGallery HUAWEI، متجر تطبيقات هواوي الرسمي حيث يعتمد على منصة خدمات وتطبيقات (Huawei Mobile Services (HMS بشكل كامل، والتي تقدم تجربة حياتية رقمية مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر ذكاء وسرعة وسهولة للمستخدمين، كما يعتبر الهاتف أحد أهم الفئات لدى هواوي، حيث يمزج بين الفئة المتوسطة والعليا من حيث الإمكانيات، والشكل، وبسعر تنافسي، وهو ما يؤهله ليكون الاختيار المناسب للكثير من المستهلكين.

وفي هذا السياق، صرح السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر: "نحرص في هواوي على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار الذي نضعه على رأس أولوياتنا لنقدم أحدث وأفضل المنتجات من الأجهزة الذكية التي تساعد على آداء الأعمال والخدمات وتحسين جودة الحياة بإمكانيات ومزايا تكنولوجية عالية ومبتكرة وبأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الذي يحتل لدى شركة هواوي خصوصية كبيرة".

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يأتي هواوي Nova 7 5G بنظام كاميرا خلفية رباعية العدسات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة مكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل، وكاميرتان بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل. كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل وهي عدسة واسعة F/2.0‏ لتنتج صور سيلفي عالية الجودة والوضوح.

وتستمر هواوي من خلال HUAWEI Nova 7 5G في إرساء معايير جديدة للتصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو عن طريق الهواتف الذكية حيث يأتي الهاتف بإعداد الكاميرا مع وضع فيديو المزدوج DUAL-VIEW، وهو ما يوفر تجربة التصوير بالكاميرا المزدوجة التي تتيح طرقاً مثالية ورائعة لمدوني الفيديو خلال تصوير مقاطع الفيديو.

ويأتي الهاتف العصري الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت للمعالجة السلسة والفعالة بالإضافة إلى 256 جيجابايت من التخزين، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة يمكن أن تستمر لفترة طويلة حتى عند استخدام الكاميرا أو الألعاب أو تصفح الويب، مع شاحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط للشحن السريع.

والجدير بالذكر أن هاتف هواوي Nova 7 5G سيكون متاح للحجز المسبق بداية من يوم 6 الي يوم 13 أغسطس بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين في السوق المصري.