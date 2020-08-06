شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن خمسة أجهزة جديدة في منظومة Galaxy بخصائص وميزات فائقة القوة والأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل سلسلة هواتف Galaxy Note20 الجديدة قوة إنتاجية متصلة بسلاسة مع منظومة Galaxy ومصممة لمنح المستخدمين مستويات أعلى من المرونة ومتسع من الوقت للتركيز على الأشياء الأكثر أهمية في حياتهم

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم، خلال فعاليتها الخاصة التي استضافتها للمرة الأولى بشكل افتراضي عبر الإنترنت وتم بثها بشكل مباشر من كوريا الجنوبية للإعلان عن أحدث ابتكاراتها التقنية، عن خمسة أجهزة جديدة بخصائص وميزات فائقة الأداء والقوة تتكامل بشكل سلس وتتناسب مع متطلبات المستهلكين في عالم سريع التغير. وشملت الأجهزة الجديدة التي قدمتها سامسونج هاتفي Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Urtla، اللذين يعتبران أقوى هاتفين تطورهما سامسونج في سلسة Note حتى الآن؛ كما كشفت الشركة عن جهازيها اللوحيين الجديدين Tab S7 و+S7، اللذين يتميزان بتعددية استخداماتهما ووظائفها المصممة لتعزيز مستوى الإنتاجية والإبداع؛ أما الابتكار الثالث الذي كشفته عنه سامسونج فكان ساعة Galaxy Watch3 ذات التصميم الفاخر والميزات الذكية والصحية المتقدمة؛ وقدمت الشركة أيضاً سماعات Galaxy Buds Live اللاسلكية، التي تتميز بأناقتها وتوفيرها مستوى عالٍ من الراحة عند استخدامها مع جودة صوت مذهلة؛ أما الجهاز الخامس فقد كان هاتف Galaxy Z Fold2، الذي يشكل الجيل القادم من الهواتف الذكية القابلة للطي مع العديد من التحسينات الجديدة والمميزة.

وقال الدكتور تيم روه، رئيس ومدير وحدة الاتصالات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: "لم نعتمد من قبل على التكنولوجيا كما هو حالنا اليوم، ولولا التقنيات والأجهزة الحديثة ما كنا قد تمكنا من البقاء على اتصال بحياتنا وأعمالنا في ظل التحديات غير العادية التي يشهدها العالم من حولنا. وترتكز رؤيتنا في سامسونج على أن الغاية الأساسية للتكنولوجيا يجب أن تتمثل في تسهيل حياة الناس وجعلها أكثر بساطة وخالية من التعقيد. لهذا السبب قدمنا خمسة أجهزة بخصائص قوية وميزات جديدة لتكون بمثابة أدوات قوية تساعدنا على زيادة إنتاجيتنا في العمل والاستمتاع بتجارب استثنائية في أوقات فراغنا. وتعمل هذه الأجهزة معاً ضمن منظومة Galaxy على نحو سلس لتمكننا من التركيز على الأمور الأكثر أهمية في حياتنا".

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