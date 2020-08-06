شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تطبيقا جديدا يعيد أطفالك إلى أجواء المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة "جوجل" الأمريكية تطبيقا جديدا من نوعه يعيد الأطفال إلى أجواء المدرسة، تمهيدا لإعادة العمل بها بعد توقف دام لشهور طويلة، وأشار تقرير منشور عبر موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص إلى أن تطبيق "فاميلى بيل" يمكنه أن يعيد الأطفال إلى أجواء المدارس مجددا.

وأوضح أن تطبيق جوجل الجديد يجرب تجربة جرس المدرسة المألوفة إلى منزلك، خاصة أنه يتحكم فى جميع مكبرات الصوت والشاشات الذكية التي تدعم مساعد جوجل الذكى.

ويقدم التطبيق أنشطة يومية مثل "حيوان اليوم" والتى تبث روتينا يوميا أشبه بدروس المدرسة، والتطبيق حتى الآن متاح باللغة الإنجليزية، وتم طرحه بصورة تجريبية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا والهند، وسيتم دعمه بلغات أخرى ودول أخرى في وقت لاحق.

Advertisements

كما أن التطبيق متاح عبر الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" والحواسيب الشخصية العاملة بنظام تشغيل ويندوز

جدير بالذكر جوجل أطلقت أمس ميزة لمنافسة AIrDrop المسماة Nearby Share، وبفضل هذه الميزة، سيتمكن مستخدمو أندرويد من مشاركة أي ملف - جهة اتصال، رسالة، صورة، رابط، إلخ - دون أي ضجة.

وقال عملاق البحث على الإنترنت، إن الميزة ستأتي لأول مرة إلى Google Pixel وبعض الهواتف الذكية من سامسونج بدءًا من اليوم.

ويتم طرح ميزة Nearby Share على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 6.0+، حيث قالت جوجل إنه يسهل مشاركة الملفات والروابط والصور على الفور مع حماية خصوصيتك.