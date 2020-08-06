الإعلان عن Samsung Galaxy Tab S7 رسميًا

اخيرًا تم اطلاق الجهاز اللوحي الأفضل في عالم اندرويد Samsung Galaxy Tab S7 و ذلك كان في مؤتمر Samsung Unpacked 2020 الذي انعقد يوم الخامس من شهر اغسطس لعام 2020 عن طريق الإنترنت. بنظرة الى الجهاز اللوحي الجديد فهو يحتل مكانة افضل الأجهزة اللوحية بنظام اندرويد بسهولة. دعنا نتناقش في هذا قليلًا. ما مواصفاته ؟. و هل يناسب سعره ؟.

مواصفات Samsung Galaxy Tab S7

الجهاز Samsung Galaxy Tab S7 Samsung Galaxy Tab S7 Plus المعالج Qualcomm Snapdragon 865 Plus الشاشة بحجم 11 بوصة من نوع LTPS IPS LCD بدقة 1600×2560 و بمعدل تحديث 120Hz بحجم 12.4 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1752×1800 بمعدل تحديث 120Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية مزدوجة الكاميرا الأساسية بدقة 13MP و فتحة عدسة f/2.0 الكاميرا الثانية بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultrawide الكاميرا الامامية وحيدة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بسعة 8000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt بسعة 10090mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt

تحليل مواصفات Samsung Galaxy Tab S7

البطاريات في هذه الأجهزة تستحق الشكر. بسعة 8000mah في النسخة العادية و 10090mah في النسخة الـPlus هذه سعات كافية ليوم كامل من الإستعمال بدون اي مشاكل في الشحن او الإستهلاك. يصاحبهم شاحن بسرعة 45Watt جيد من اجل وصول الهاتف لنسبة عالية للبطارية في وقت شحن اقل. لذلك فهذه نقطة جيدة. و حتى التجربة يمكن الحكم بأن الجهاز سيكون ممتازًا من ناحية البطارية

Advertisements

لا غبار على المعالج و على ادائه Snapdragon 865 Plus ظهر في هواتف سابقًا و ظهر انه بكفائة عالية جدًا من ناحية الأداء لذلك يمكن ان ضمن هذا الجهاز تجربة العاب ممتازة جدًا لتستمتع بها. بدون اي مشاكل سواء كنت تريد اللعب او تريد استعمال الجهاز اللوحي في تعدد المهام و هكذا. و هذا جيد جدًا. جهاز لوحي كجهاز سامسونج سيساعدك على كل الإستعمالات بسهولة

الشاشة ليست مميزة في الجهاز من ناحية الدقة او الحجم لكن هذا شئ طبيعي في جهاز لوحي الحجم الكبير و الدقة العالية اشياء اساسية في الأجهزة اللوحية. ما يميز الشاشة هو معدل التحديث 120Hz الخاص بها. و هو مطلب كبير جدًا للعديد من المستخدمين. اعيب على الجهاز فقط شاشة الـ Samsung Galaxy TAb S7 العادي. فهي من نوع IPS LCD كانت AMOLED لتكون افضل

تجربة الصوت ايضًا نفترض ان تكون مميزة فالجهاز بـ4 سماعات Stereo موزعة على جانبيه ستساعد في تشغيل الصوتيات المختلفة بصوت عال و بصوت جيد جدًا كل السماعات مضبوطة عن طريق شركة AKG فنتوقع ان تكون ممتازة جدًا في التجربة الصوتية.

هناك مزايا اخرى في الجهاز كدعم 5G و جيد جدًا اهتمام الشركة بهذه النقطة. طبعًا في نسخ مخصصة لذلك. مع دعم اهم ميزة في الجهاز و هو قلم S Pen الذي يأتي مرفقًا بالجهاز معه في العلبة. و الذي يقدم تجربة مميزة جدًا في الكتابة و الرسم و التعامل مع الجهاز اللوحي. قلم S Pen يأتي مرفقًا بالجهاز و هو احد اهم اضافات اجهزة سامسونج ولا غنى عنه. و اخيرًا مميزات Samsung Dex و دعم اكسسوارات لوحة المفاتيح و غيرها.

سعر Samsung Galaxy Tab S7

يبدأ من 650 دولار لأقل نسخة عادية حتى يصل الى 1050 دولار لأعلى نسخة. الجهاز اسعاره منطقية و جيدة ليست مرتفعة جدًا. ليست رخيصة. و لكن جيدة. كل نسخة سواء العادية او الـUltra تتوفر بـ3 نسخ نسخة wifi فقط. و نسخة 4G و نسخة 5G. كجهاز لوحي لأندرويد لا منافس له و هو خيار ممتاز عمومًا بأي سعر. هذه اسعاره في امريكا لكن في مصر ستختلف الأسعار قليلًا لكن لا علم لدينا بعد بأسعاره الرسمية في مصر لكن توقع ان تكون ارخص بشكل بسيط عن اسعار امريكا فوكيل سامسونج في مصر غير سامسونج أمريكا. اسعاره ارخص قليلًا

اقرأ ايضًا