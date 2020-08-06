علوم وتكنولوجيا

الإعلان عن Samsung Galaxy Tab S7 رسميًا

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محمود المصيلحي 0 تبليغ

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الإعلان عن Samsung Galaxy Tab S7 رسميًا

اخيرًا تم اطلاق الجهاز اللوحي الأفضل في عالم اندرويد Samsung Galaxy Tab S7 و ذلك كان في مؤتمر Samsung Unpacked 2020 الذي انعقد يوم الخامس من شهر اغسطس لعام 2020 عن طريق الإنترنت. بنظرة الى الجهاز اللوحي الجديد فهو يحتل مكانة افضل الأجهزة اللوحية بنظام اندرويد بسهولة. دعنا نتناقش في هذا قليلًا. ما مواصفاته ؟. و هل يناسب سعره ؟.

مواصفات Samsung Galaxy Tab S7

الجهاز

Samsung Galaxy Tab S7 Samsung Galaxy Tab S7 Plus
المعالج

Qualcomm Snapdragon 865 Plus

الشاشة

بحجم 11 بوصة من نوع LTPS IPS LCD بدقة 1600×2560 و بمعدل تحديث 120Hz بحجم 12.4 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1752×1800 بمعدل تحديث 120Hz
ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 6GB او 8GB

ذاكرة التخزين الداخلية

بسعة 128GB او 256GB
الكاميرا الخلفية

مزدوجة

الكاميرا الأساسية بدقة 13MP و فتحة عدسة f/2.0

الكاميرا الثانية بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultrawide

الكاميرا الامامية

وحيدة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.0
البطارية بسعة 8000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt

بسعة 10090mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt

تحليل مواصفات Samsung Galaxy Tab S7

البطاريات في هذه الأجهزة تستحق الشكر. بسعة 8000mah في النسخة العادية و 10090mah في النسخة الـPlus هذه سعات كافية ليوم كامل من الإستعمال بدون اي مشاكل في الشحن او الإستهلاك. يصاحبهم شاحن بسرعة 45Watt جيد من اجل وصول الهاتف لنسبة عالية للبطارية في وقت شحن اقل. لذلك فهذه نقطة جيدة. و حتى التجربة يمكن الحكم بأن الجهاز سيكون ممتازًا من ناحية البطارية

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الإعلان عن Samsung Galaxy Tab S7 رسميًا 1

لا غبار على المعالج و على ادائه Snapdragon 865 Plus ظهر في هواتف سابقًا و ظهر انه بكفائة عالية جدًا من ناحية الأداء لذلك يمكن ان ضمن هذا الجهاز تجربة العاب ممتازة جدًا لتستمتع بها. بدون اي مشاكل سواء كنت تريد اللعب او تريد استعمال الجهاز اللوحي في تعدد المهام و هكذا. و هذا جيد جدًا. جهاز لوحي كجهاز سامسونج سيساعدك على كل الإستعمالات بسهولة

الإعلان عن Samsung Galaxy Tab S7 رسميًا 2

الشاشة ليست مميزة في الجهاز من ناحية الدقة او الحجم لكن هذا شئ طبيعي في جهاز لوحي الحجم الكبير و الدقة العالية اشياء اساسية في الأجهزة اللوحية. ما يميز الشاشة هو معدل التحديث 120Hz الخاص بها. و هو مطلب كبير جدًا للعديد من المستخدمين. اعيب على الجهاز فقط شاشة الـ Samsung Galaxy TAb S7 العادي. فهي من نوع IPS LCD كانت AMOLED لتكون افضل

تجربة الصوت ايضًا نفترض ان تكون مميزة فالجهاز بـ4 سماعات Stereo موزعة على جانبيه ستساعد في تشغيل الصوتيات المختلفة بصوت عال و بصوت جيد جدًا كل السماعات مضبوطة عن طريق شركة AKG فنتوقع ان تكون ممتازة جدًا في التجربة الصوتية.

الإعلان عن Samsung Galaxy Tab S7 رسميًا 3

هناك مزايا اخرى في الجهاز كدعم 5G و جيد جدًا اهتمام الشركة بهذه النقطة. طبعًا في نسخ مخصصة لذلك. مع دعم اهم ميزة في الجهاز و هو قلم S Pen الذي يأتي مرفقًا بالجهاز معه في العلبة. و الذي يقدم تجربة مميزة جدًا في الكتابة و الرسم و التعامل مع الجهاز اللوحي. قلم S Pen يأتي مرفقًا بالجهاز و هو احد اهم اضافات اجهزة سامسونج ولا غنى عنه. و اخيرًا مميزات Samsung Dex و دعم اكسسوارات لوحة المفاتيح و غيرها.

سعر Samsung Galaxy Tab S7

الإعلان عن Samsung Galaxy Tab S7 رسميًا 4

يبدأ من 650 دولار لأقل نسخة عادية حتى يصل الى 1050 دولار لأعلى نسخة. الجهاز اسعاره منطقية و جيدة ليست مرتفعة جدًا. ليست رخيصة. و لكن جيدة. كل نسخة سواء العادية او الـUltra تتوفر بـ3 نسخ نسخة wifi فقط. و نسخة 4G و نسخة 5G. كجهاز لوحي لأندرويد لا منافس له و هو خيار ممتاز عمومًا بأي سعر. هذه اسعاره في امريكا لكن في مصر ستختلف الأسعار قليلًا لكن لا علم لدينا بعد بأسعاره الرسمية في مصر لكن توقع ان تكون ارخص بشكل بسيط عن اسعار امريكا فوكيل سامسونج في مصر غير سامسونج أمريكا. اسعاره ارخص قليلًا

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المصدر الأصلي : عرفني

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الكلمات الدلائليه
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