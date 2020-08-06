ارتفاع درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع طفيف بالدرجات حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

وشهد أمس الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 84 % .

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد .