شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تخطط لإطلاق أقمار صناعية ساهم فى تطويرها طلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام روسية أن البلاد تخطط لإطلاق أقمار صناعية إلى مدارات الأرض، ساهم فى تطويرها طلاب جامعات ومراكز تعليمية محلية، وحول الموضوع جاء فى بيان صادر عن المدرسة العليا للاقتصاد فى روسيا، "تخطط مدرستنا لإطلاق أول قمر صناعى ساهم فى تطويره عدد من طلابنا مع طلاب بعض المراكز التعليمية فى روسيا، القمر الذى سيدعى CubeSX-HSE من المفترض أن يرسل إلى مدار قريب من الأرض قبل نهاية 2020".

وأضاف البيان، "لقد تم بالفعل تجميع هذا القمر الصناعى، ويقوم الخبراء حاليا بفحص جميع أنظمته، وفى المستقبل القريب سيخضع هذا القمر لاختبارات التأهيل والطيران، حسب روسيا اليوم.

وتبعا للبيان فإن القمر الصناعى المذكور مخصص لاستشعار الأرض عن بعد، ويضم كاميرا تزن 400 جرام قادرة على التقاط صور بدقة (1280/960) بيكسل من مسافة تبعد 600 كلم عن سطح الأرض.

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وبالإضافة إلى القمر المذكور تخطط روسيا لإطلاق قمر آخر إلى مدارات الأرض ساهم فى تصميمه طلاب من المدرسة الروسية العليا للاقتصاد مع طلاب من مركز "سيريوس" التعليمى الروسي.

وسيتولى مهمة استقبال البيانات من القمر الأخير مركز التحكم بالطيران التابع لمعهد موسكو لعلوم الإلكترونيات والرياضيات، والذى تشرف عليه المدرسة العليا للاقتصاد فى روسيا.

جدير بالذكر أعلنت سلطات مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي أن المعنيين في المطار سيباشرون قريبا باختبار نموذج لقمر اتصالات صناعي جديد.

وقالت الخدمة الصحفية في المطار - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية يوم الثلاثاء: "وصل إلى المطار مؤخرا نموذج لقمر Kondor-FKA الصناعي الروسي، وستبدأ قريبا عملية اختبار شاملة لمعداته التقنية للتحقق من إمكانيات تشغيل وحداته وأنظمته، هذه الاختبارات هي اختبارات تقليدية تجرى عادة على المعدات الفضائية".