شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك إرسال الملفات باستخدام ميزة جوجل المنافسة لـAirdrop والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت جوجل أخيرًا بديل AirDrop الذى يطلق عليه "المشاركة القريبة" للهواتف الذكية التى تعمل بنظام Android، و تتيح هذه الميزة للمستخدمين نقل الملفات والمستندات ومحتوى الوسائط المتعددة والمزيد عبر Bluetooth أو Wi-Fi أو NFC بين الهاتفين الذكيين اللذين يعملان بنظام Android 6.0 أو أعلى، بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة وصول الميزة إلى نظام التشغيل Chrome، وهذا يعنى أن مستخدمى Chromebook سيتمكنوا أيضًا من نقل المحتوى باستخدام الميزة بين الهواتف الذكية التى تعمل بنظام Android .

توجه إلى الإعدادات واضغط على خيار جوجل

مرر لأسفل وانقر على اتصالات الجهاز

سترى الآن خيار المشاركة القريبة، اضغط عليه واضغط على زر التبديل لتمكين الخدمة.

كيفية تمكين ميزة المشاركة القريبة على هاتفك الذكي:كيفية مشاركة الملفات باستخدام ميزة المشاركة القريبة:

قبل متابعة الخطوات، تأكد من أن كلا الهاتفين الذكيين يتضمنان ميزة المشاركة القريبة Nearby sharing.

1. انتقل إلى أى محتوى مثل صورة أو صفحة ويب

2. الآن، اضغط على زر المشاركة واختر خيار المشاركة القريبة

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3- قد تحتاج إلى الضغط فوق تشغيل

4. تأكد من وجود كلا الهاتفين على مقربة

5. انتظر حتى يكتشف جهاز المرسل الهاتف الذكى لجهاز الاستقبال

6- بمجرد اكتشافه، اضغط عليه

7. سيطلب بعد ذلك قبول دعوة التحويل لبدء عملية النقل