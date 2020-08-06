شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قررت إطلاقه.. المواصفات الكاملة لجهاز iMac بشاشة 27 بوصة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت أبل جهاز iMac مقاس 27 بوصة، وادعت شركة أبل أن جهاز الكمبيوتر الجديد "هو أقوى جهاز iMac على الإطلاق"، مشيرة إلى مجموعة من تحديثات المواصفات، ولكن ربما الأكثر إثارة للدهشة هو إضافة كاميرا HD 1080p جديدة، إذ تلقت كاميرات الويب الموجودة فى أجهزة كمبيوتر أبل انتقادات مستمرة فى الآونة الأخيرة، خاصة وأن اعتماد المستخدمين على مكالمات الفيديو خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا كشفت عن انخفاض جودة الكاميرات الموجودة فى أجهزة Mac الأكثر تكلفة.

بالإضافة إلى الدقة الإضافية، قالت أبل أن الكمبيوتر الجديد سيستخدم شريحة أمان T2 لمعالجة وتحسين الصورة التى تأتى من خلال كاميرا الويب، وأكدت أبل إن ذلك سيسمح بـ "تعيين النغمة والتحكم واكتشاف الوجه للحصول على تجربة كاميرا عالية الجودة".

ووفقا لموقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، جنبا إلى جنب الكاميرا الجديدة، أضافت أبل معالجات Intel جديدة وأفضل، وضاعفت سعة الذاكرة، بالإضافة إلى معالجات الرسومات الجديدة، وميكروفونات ومكبرات صوت أفضل.

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لا يزال الكمبيوتر يستخدم رقائق Intels بدلاً من رقائقه الخاصة، رغم أن شركة أبل وعدت بأن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها ستنتقل إلى رقائقها الخاصة، مع أجهزة الكمبيوتر التى تستخدم هذه البنية المتاحة بحلول نهاية العام، لكنها قالت أيضًا عندما أعلنت عن التغيير أنها ستطلق أجهزة كمبيوتر برقائق إنتل مدمجة جديدة أيضًا.

ويوفر الجهاز الجديد خيارًا زجاجيًا نانوًا جديدًا للشاشة، وهى التقنية التى تم العثور على نسخة منها بالفعل فى Pro Display XDR من أبل، وتسمح للشاشة بتجنب الانعكاس والوهج للحصول على عرض أفضل.

لم تشر شركة أبل إلى عمليات الإغلاق المستمرة فى إعلانها عن كاميرا الويب الجديدة أو جهاز Mac بشكل عام، لكنها أكدت أن عملائها كانوا يعتمدون بشكل كبير على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم فى الوقت الحالي.

وقال توم بوجر، كبير مديرى تسويق منتجات Mac و iPad فى شركة أبل فى بيان: الآن أكثر من أى وقت مضى، يعتمد عملاؤنا على جهاز Mac ، ويحتاج الكثير منهم إلى أقوى أجهزة iMac التى قمنا بصنعها على الإطلاق، ومع أداء مذهل، ومضاعفة الذاكرة، ومحركات أقراص الحالة الثابتة مع مساحة التخزين الرباعية، وشاشة Retina 5K المذهلة، وكاميرا أفضل، ومكبرات صوت عالية الدقة، وميكروفونات بجودة الاستوديو، فإن جهاز iMac مقاس 27 بوصة مزود بميزات جديدة بنفس السعر، إنه جهاز سطح المكتب الأفضل للعمل والإبداع والتواصل ".