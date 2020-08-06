تكنولوجيا: كيف يمكنك إضافة عنوان بريد إلكترونى إلى هاتفك الأيفون؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت قد حصلت على هاتف آيفون جديد أو قمت بإنشاء عنوان بريد إلكتروني جديد، فمن المحتمل أن يكون ربط حساب بريدك الإلكتروني بهاتفك أولوية قصوى، وتعمل أبل على جعل هذه العملية سهلة قدر الإمكان، لذا إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول إضافة بريدك الإلكتروني إلى هاتف أيفون الخاص بك، سواء تلقائيًا أو يدويًا. كيف يمكنك إضافة عنوان بريد إلكتروني إلى هاتف أيفون؟ أولًا: كيفية إضافة عنوان بريد إلكتروني تلقائيًا: تُسهل آبل إعداد البريد الإلكتروني تلقائيًا لخدمة iCloud، ومعظم خدمات البريد الإلكتروني الرئيسية، مثل: جيميل، و Outlook، وياهوو، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: تأكد من أن هاتف آيفون الخاص بك متصل بالإنترنت قبل البدء، ثم اضغط على تطبيق "الإعدادات" للبدء.

اضغط على خيار "كلمات المرور والحسابات" Passwords & Accounts، ستظهر لك في الشاشة التالية أي حسابات متصلة قد تكون لديك بالفعل.

اضغط على خيار "إضافة حساب" Add Account لبدء عملية إضافة بريدك الإلكتروني.

ستعرض لك آبل في هذه الشاشة خدمات البريد الإلكتروني، اختر منصة البريد الإلكتروني الخاصة بك من هذه القائمة.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور لحساب بريدك الإلكتروني في الشاشة الجديدة، ثم اضغط على خيار "التالي" Next.

انتظر حتي يتحقق تطبيق "البريد" Apple Mail من حسابك، بمجرد انتهاء عملية التحقق سيكون لديك الآن خيار استيراد معلومات محددة من حساب بريدك الإلكتروني، مثل: التقويم، وجهات الاتصال. بمجرد الانتهاء؛ اضغط على خيار "حفظ".

ثانيًا: كيفية إضافة البريد الإلكتروني يدويًا: ثانيًا: كيفية إضافة البريد الإلكتروني يدويًا: يعمل هذا الخيار إذا كنت ترغب في ربط عنوان بريد إلكتروني غير موجود في القائمة التي تقدمها لك آبل، حيث لا يزال بإمكانك إضافة بريد إلكتروني بسهولة، ومع ذلك لن يكون لديك خيار ربط جهات الاتصال والتقويم. افتح تطبيق "الإعدادات" في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار "كلمات المرور والحسابات"، ثم اختر "إضافة حساب".

هنا، سترى قائمة خدمات البريد الإلكتروني المتاحة، اضغط على خيار "أخرى" Other في الأسفل للبدء.

سيكون لديك الآن عدد من الخيارات لإضافة حسابات مختلفة، اضغط على الخيار الأول في أعلى الشاشة "إضافة حساب جديد".

سيظهر لك نموذج يجب عليك ملئه، ويشمل: الاسم، وعنوان بريد الإلكتروني وكلمة المرور والوصف، املأ كل هذه المعلومات، ثم اضغط على "التالي" Next.

انتظر حتى يتحقق تطبيق البريد من حسابك، إذا حدث خطأ ما، فتأكد من دقة بيانات العنوان وكلمة المرور، إذا كان كل شيء صحيحًا فسيتم العثور على بريدك الإلكتروني، ويمكنك الضغط على خيار "تم" Done لإنهاء العملية.

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