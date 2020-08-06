شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش عارف .. إيه الفرق بين الويب والإنترنت ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد الكثير من الأشخاص حول العالم على الإنترنت، سواء للمراسلة أو التعلم أو ممارسة الأعمال، ومع انطلاق ثورة الإنترنت اعتمد عليه المستخدمون في العديد من المجالات بما في ذلك البريد الإلكترونى ونقل الملفات وعقد المؤتمرات، إلا أن الاستخدام الأبرز هو الدخول إلى شبكة الويب العالمية، حيث أن هناك فارقا كبيرا بين الويب والإنترنت وهو ما نعرضه كما يلى:

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- الإنترنت

عبارة عن سلك مصنوع من النحاس أو الألياف الضوئية أو حتى متصل بالأقمار الصناعية أو أبراج الهاتف، حيث أن الفكرة الأساسية للإنترنت هي نفس فكرة الشبكات العادية، ولكي يتم ربط أكثر من جهاز كمبيوتر معا لابد من ربطهم بأسلاك او كابلات ، حيث ان الانترنت ببساطة عبارة عن كابلات تربط جميع اجهزة الكمبيوتر حول العالم ببعض.

- الويب

شبكة الويب العالمية World Wide Web او WWW هي طريقة لتبادل المعلومات تعتمد في الأساس على الإنترنت، حيث أن الويب يعتمد على سيرفرات كل منها متصل دائما بالانترنت، ومصمم علي وجه التحديد لتخزين المعلومات و مشاركتها، و"الويب" هو في الواقع تطبيق من تطبيقات الإنترنت تماما كتطبيقات الدردشة الآنية والبريد الإلكتروني.