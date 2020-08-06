Xiaomi تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro Plus

فاطمة أيت طالب - دبي - تحتفل شركة Xiaomi هذا الشهر بمرور عشر سنوات على إطلاق أول هاتف ذكي لها، ونقصد هنا الهاتف Xiaomi Mi 1 على وجه التحديد. للإحتفال بهذه المناسبة، ستقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro Plus كتذكار لهذه المناسبة.

لم يتم تأكيد إسم الهاتف الجديد رسميًا، فهذا الإسم تم إقتراحه من قبل المسربين فقط. شركة Xiaomi تُطلق عليه إسم Xiaomi Mi 10 Pro Commemorative Edition، ولكننا نتوقع أن يحتوي على المعالج +Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، مما يجعله يحصل على ترقية طفيفة عن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro الحالي.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة Xiaomi بهذا، فلقد رأينا الشركة الصينية تقوم بنفس الشيء خلال العام الماضي، فقد وصل الهاتف Xiaomi Mi 9 مع المعالج Snapdragon 855 في شهر مارس، وتم بعد ذلك وبالضبط في شهر سبتمبر بإطلاق الهاتف Xiaomi Mi 9 Pro مع المعالج +Snapdragon 855.

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إذا كان التغيير الوحيد في الهاتف هو المعالج، فسوف يحافظ على المواصفات الرئيسية الأخرى مثل الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل، والذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.0، والذاكرة العشوائية LPDDR5، بالإضافة إلى تكنولوجيا الشحن السريع بقوة 50W. ومع ذلك، فهناك بعض الشائعات التي إقترحت قدوم هذا الهاتف مع تكنولوجيا الشحن السريع بقوة 120W.