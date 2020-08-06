جوجل تشرح لنا كيف تعمل ميزة +Live HDR على Google Pixel 4 و Google Pixel 4a

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Google Pixel 4a الجديد يدعم +Live HDR و Dual Exposure، وهي الميزات التي رأيناها لأول مرة في الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت شركة جوجل الآن أن تشرح لنا الكيفية التي تعمل بها هذه الميزات.

أولاً، ما هي +Live HDR؟ حسنًا، هذه الميزة تعرض المعاينة الحية لما ستبدو علية صورة +HDR النهائية. لاحظ أن هذه مجرد معاينة مشتقة بإستخدام خوارزمية مختلفة. تلتقط ميزة +HDR الحقيقية من 3 إلى 15 صورة منخفضة التعرض للضوء لتقليل الضوضاء، وتقوم بمحاذات تلك الصور ودمجها معًا لتشكيل صورة واحدة مميزة. وبعد الدمج، يتم تطبيق التغييرات الضرورية لإنتاج صورة نهائية حيث تظهر التفاصيل في جميع مكونات الصورة. ويحسب الهاتف رسمًا بيانيا ثنائي الأبعاد لتحقيق ذلك، وهو أمر مثير للإهتمام.

ومع ذلك، لا تملك المعالجات الحالية للهواتف الذكية القدرة الحسابية للقيام بذلك 30 مرة في الثانية. بدلاً من ذلك، يتم إستخدام الذكاء الإصطناعي الذي يقوم بتجزيء الصورة إلى مربعات صغيرة وتطبيق نغمة معينة إذا جاز التعبير على كل منها. وإليكم أدناه مقارنة بين الصورة المتوقعة ونتائج +HDR الفعلية. لا يبدو التطابق مثاليًا، ولكن هناك تقارب كبير، وخاصة أنك ستشاهد هذا على شاشة الهاتف.

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يتم موازنة الإبرازات والظلال تلقائيًا من قبل +HDR. تمنحك أشرطة التمرير Dual Exposure تحكمًا يدويًا في العملية، بحيث يمكنك الحصول على الشكل المطلوب لصورتك في الكاميرا. في العادة، هذا شيء تقوم به عن طريق معالجة ملف RAW.

إذا كنت تريد شرحًا أكثر تفصيلاً لكيفية عمل كل هذا، فتوجه إلى رابط المصدر أدناه للوصول إلى التدوينة التي شرحت فيها شركة جوجل بالتفصيل دور هذه الميزات وكيف تعمل.