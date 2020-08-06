غطاء النسيج الواقي للهاتف Google Pixel 4a مصنوع من المواد المعاد تدويرها، وقابل للغسل

فاطمة أيت طالب - دبي - إلتزمت شركة جوجل في العام الماضي بجعل أعمالها صديقة للبيئة. بحلول العام 2022، ستتضمن جميع منتجات ” Made By Google ” بعض المواد المعاد تدويرها. لا يزال الأمر على بعد عامين، ولكن أولى الخطوات في سبيل ذلك بدأت تتحقق بالفعل.

الأغطية الواقية الرسمية المصنوعة من النسيج المصممة للهاتف Google Pixel 4a الجديد تتكون من 70 في المئة من المواد المعاد تدويرها. نسبة كبيرة من تلك المواد المعاد تدويرها تأتي من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها، وقد أوضحت شركة جوجل أنه يمكن تحويل زجاجتين إلى قماش كاف لخمس أغطية واقية. بالمناسبة، هذا هو القماش نفسه المُستخدم في مكبر الصوت الذكي الجديد Nest Mini Smart Speaker.

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هذه الأغطية الواقية مصنوع لتكون متينة أيضًا. النسيج مُحاك بنمط الجاكار، مما يساعد على إخفاء علامات التقادم. ومع ذلك، فإن القماش يلتقط الغبار ويمتص بعض الأوساخ. يمكنك غسلها يدويًا أو غسلها في الغسالة. لدى شركة جوجل بالفعل بعض النصائح حول غسل الغطاء الواقي وإزالة البقع.

عمومًا، هذا الغطاء الواقي الجديد من شركة جوجل للهاتف Google Pixel 4a متوفر بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والرمادي والأسود والزهري، ويمكنك الآن طلبه مسبقًا مقابل 40 دولار أمريكي.