الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy Z Fold 2، ويأتي مع شاشات أكبر وبمعالج أفضل

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن حدث Samsung Unpacked 2020 دائمًا، قامت شركة سامسونج للتو بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي القابل للطي الأحدث تحت إسم Galaxy Z Fold 2.

الهاتف Galaxy Z Fold 2 الجديد يضم شاشة داخلية بحجم 7.6 إنش محمية بطبقة Ultra Thin Glass، وشاشة خارجية بحجم 6.2 إنش تغطي الواجهة الأمامية للهاتف بالكامل. وبالعودة إلى الشاشة الخارجية، فهي تمتاز بتقنية Dynamic AMOLED 2X وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبدقة 1768×2208 بكسل. أما بخصوص الشاشة الخارجية، فهي تمتاز بتقنية Super AMOLED وبمعدل تحديث يبلغ 60Hz وبدقة 816×2260 بكسل علمًا أن كلا الشاشتين تدعمان +HDR10.

الهاتف Galaxy Z Fold 2 الجديد يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، والمعالج الثماني النوى +Snapdragon 865، فضلا عن 12GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، و256GB من الذاكرة الداخلية. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يدعم كذلك شبكات الجيل الخامس 5G، بما في ذلك mmWave و Sub-6GHz.

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في الخلف، يضم الهاتف Galaxy Z Fold 2 ثلاث كاميرات بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المقربة علمًا أن الكاميرا الأساسية تضم عدسة بفتحة 1.8 وتدعم تقنية تثبيت الصورة OIS. وفيما يخص الكاميرات الأمامية، فهي تمتاز بدقة 10 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W، والشحن اللاسلكي بقوة 11W، فضلا عن الشحن اللاسلكي العكسي.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Galaxy Z Fold 2 سيكون متوفرًا في وقت لاحق من هذا العام باللونين الأسود والنحاسي، ولكن للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول سعر هذا الهاتف، ولكن من المفترض أن تظهر هذه المعلومات في المستقبل المنظور.