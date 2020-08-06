Galaxy Watch 3 تصل رسميًا بحجمين مختلفين، ومع المزيد من الميزات الصحية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عن الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra، والجهازين اللوحيين Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7 وسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live، قامت شركة سامسونج كذلك للتو بإزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 التي تأتي مع القدرة على قياس مستويات الأكسجين في الدم، وضغط الدم، فضلا عن قراءة التخطيط الكهربائي للقلب.

هذه الساعة الذكية الجديدة ستكون متوفرة بحجمين، 45mm و 41mm مع شاشات بأحجام 1.4 إنش و 1.2 إنش على التوالي. هذه الشاشات من نوع Super AMOLED وتمتاز بدقة 360×360 بكسل كما أنها تأتي مع الطبقة الزجاجية الواقية Gorilla Glass DX. سيكون الإطار قابلا للدوران وسيتيح للمستخدمين المحتملين التنقل في واجهة نظام التشغيل.

في الداخل، تضم هذه الساعة الذكية المعالج Exynos 9110 الثماني النوى والذي يبلغ تردده 1.15GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 1GB، وذاكرة داخلية بحجم 8GB، فضلا عن مودم LTE وشريحة الإتصال المدمجة eSIM.

تمتاز Galaxy Watch 3 أيضًا بشهادة IP68 مما يعني أنها مقاومة للماء والغبار وتحمل كذلك شهادة الصلابة العسكرية MIL-STD-810G. وعلاوة على ذلك، فهي تضم بطارية بسعة 340mAh في النسخة الكبيرة الحجم، وبطارية بسعة 247mAh في النسخة الصغيرة الحجم علمًا أن هذه البطاريات تدعم الشحن اللاسلكي.

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ظلت سامسونج مخلصة لنظام التشغيل الخاص بها، فهي واصلت إستخدام نظام TizenOS 5.5 في الساعة الذكية Galaxy Watch 3. وذكرت الشركة بحذر في بيانها الصحفي أنه على الرغم من أن الساعة الذكية تحتوي على مستشعر قياس مستويات الأكسجين في الدم، فإن الميزة لن تصل حتى وقت لاحق من هذا العام. وبالنسبة لميزتي قياس ضغط الدم والتخطيط الكهربائي للقلب، فهي ستكون متاحة في بعض الأسواق فقط لأنها بحاجة إلى تفويض من السلطات الصحية المحلية.

يتم تسويق Galaxy Watch 3 على أنها الشريك المثالي للتدريب، فقد طورت سامسونج نظام التشغيل في الساعة لتقديم الملاحظات فورًا وتحليل الأداء، فضلا عن تتبع دقات القلب من خلال قراءات VO2 Max، والذي يعتبره البعض الإجراء الوحيد الذي يجب مراعاته أثناء الركض.

إحدى الميزات الأخرى التي تفتخر بها شركة سامسونج هي إدارة النوم. هي ليست ميزة جديدة كليًا، ولكن مع Galaxy Watch 3 ستحصل على تتبع أفضل للنوم وإحصاءات أكثر دقة لمساعدتك في الحصول على راحة أفضل.

سيتمكن جميع ملاك Galaxy Watch 3 من الوصول إلى أكثر من 120 فيديو للتمارين الرياضية المختلفة على Samsung Health والتي يمكن إجراؤها في المنزل نظرًا لأن العديد من الأشخاص لا يزالون محصورين في منازلهم بسبب جائحة COVID-19. يمكن تشغيل الفيديو على أي جهاز وستقوم Galaxy Watch 3 بتتبعه مباشرة، مما يتيح التنقل خطوة بخطوة.

الساعة الذكية Galaxy Watch 3 ستكون متاحة للشراء إبتداءً من 6 أغسطس في عدد من الأسواق، في حين ستحصل عليها أوروبا في 21 أغسطس. كلا النسختين ستكونا متاحتين في طرازات تدعم WiFi فقط وطرازات أخرى تدعم WiFi و LTE علمًا أن هذه الساعة الذكية ستكون متوفرة بألوان تشمل النحاسي والأسود والفضي. وفيما يخص الأسعار، فهي تبدأ من 429 يورو لنسخة 41mm ومن 459 يورو لنسخة 45mm، ولكن هذه الأسعار تخص الطرازات التي تدعم WiFi فقط. وبالنسبة للطرازات التي تدعم LTE أيضًا، فهي تُكلف 50 يورو إضافية.