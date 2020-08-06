الإعلان رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live مع تصميم فريد ومواصفات مميزة

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن حدث Samsung Unpacked 2020 دائمًا، قامت شركة سامسونج للتو بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live TWS، وهي سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية التي تأتي بتصميم فريد من نوعه مستوحى من حبة الفول، وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ( ANC ).

قامت شركة سامسونج بترتيب جميع المكونات أفقيًا للوصول إلى هذا التصميم الذي يجعل مرتدي هذه السماعات يشعر وكأنها تتبع شكل الأذن الخارجية. بهذه الطريقة لا تبرز سماعات Galaxy Buds Live TWS من الأذنين وتدعي شركة سامسونج أن هذا سيسمح بالحصول على ” مظهر طبيعي أكثر “.

نظرًا لأن جميع الأذان ليست متشابهة في الحجم، يمكن ربط سماعات Galaxy Buds Live بملحقات إضافية للحصول على راحة أكثر أثناء إستخدامها. يوجد في الداخل مكبرات للصوت بحجم 12mm، وثلاث ميكروفونات ووحدة لإلتقاط الصوت والتي تسمح لإثنين من الميكروفونات بتحديد موقع فمك وأين يأتي صوتك لتفعيل تقنية إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات وأثناء الإستماع إلى الموسيقى.

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تأتي سماعات Galaxy Buds Live أيضًا مع وضع الألعاب Game Mode والذي يخفض الكمون الصوتي، مع خاصية إيقاظ المساعد الرقمي Bixby في بعض الأسواق. ووفقا لشركة سامسونج، فإن السماعات الجديدة توفر من 5.5 إلى 8 ساعات من الإستخدام حسب ما إذا كنت تستخدم الإيقاظ الصوتي وتقنية إلغاء الضوضاء، في حين أن علبة الشحن يمكن أن توفر 20 ساعة إضافية من الإستخدام. وجدير بالذكر أن هذه العلبة تدعم الشحن السريع بحيث تحصل مع 5 دقائق من الشحن على ساعة من الإستخدام. هناك أيضًا دعم للشحن اللاسلكي.

من ناحية أخرى، ذكرت سامسونج أن كل سماعة أذن تزن 5.6 جرام، في حين تزن العلبة 42 جرامًا علمًا أن كل سماعة تضم بطارية بسعة 60mAh، في حين تضم العلبة بطارية بسعة 472mAh. توجد منطقة حساسة للمس في الجزء العلوي من السماعات، وهناك دعم للبلوتوث 5.0 أيضًا.

سماعات Galaxy Buds Live ستكون متوفرة غدًا في أسواق محددة، وفي اليوم 21 أغسطس بأوروبا. الألوان المتاحة هي الأسود والأبيض والنحاسي. وفيما يخص السعر، فهذه السماعات تُكلف 169 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية و189 يورو في أوروبا.