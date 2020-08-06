منصة Google Play Music ستُغلق في ديسمبر، وسيتم تعويضها بـ Youtube Music

فاطمة أيت طالب - دبي - في تدوينة تم نشرها يوم أمس من قبل اليوتيوب، عززت شركة جوجل جهودها لترحيل مستخدمي Google Play Music إلى Youtube Music، والتي ستحل في نهاية المطاف محل المنصة الأولى. على مدار الأشهر القليلة الماضية، قامت شركة جوجل بتحديث Youtube Music بميزات جديدة وأضافت القدرة على ترحيل الأغاني والأذواق الموسيقية وقوائم التشغيل من Google Play Music.

ستحل خدمة Youtube Music مكان Google Play Music تمامًا بحلول شهر سبتمبر 2020. إعتبارًا من هذا التاريخ، لن تتمكن جنوب إفريقيا ونيوزيلندا من بث الأغاني من خلال تطبيق Google Play Music، وسيسري التغيير نفسه على جميع الأسواق العالمية الأخرى في شهر أكتوبر. سيتم إلغاء الإشتراكات تلقائيًا أيضًا.

لن يتم مسح قوائم التشغيل والمكتبات والمحتوى الآن. سيكون هذا هو التغيير الأخير لكل شخص لترحيل المحتوى والتفضيلات إلى Youtube Music إلى غاية شهر ديسمبر. في العام 2021، ستختفي Google Play Music. بدءًا من وقت لاحق من هذا الشهر، لن يتمكن المستخدمون من شراء المزيد من الأغاني على التطبيق القديم.

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خدمة YouTube Music حصلت على ميزات جديدة، بما في ذلك تصميم جديد لواجهة المُشغل، وإضافة تبويب Explore الجديد، فضلا عن التكامل مع خدمات جوجل الحالية. تكامل Google Maps مع Youtube Music سيصل في المستقبل، بالإضافة إلى تحديث تطبيق Android TV، وسيتمكن المساعد الرقمي Google Assistant من توصيتك بأغاني جديدة.