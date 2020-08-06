شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. Pepper روبوت يشجع المواطنين على ارتداء الكمامات ويذكرهم بأهميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الاستعانة به فى خدمة العملاء وبيع الهواتف الذكية وإعداد البيتزا، أصبح للروبوت Pepper مهمة جديدة للصحة العامة، إذ يقوم بفحص الوجوه لتحديد ما إذا كان الناس يرتدون كمامات أم لا.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، للمساعدة فى إبطاء انتشار COVID-19، تطلب دول مثل فرنسا من الأشخاص فوق سن 11 عاما ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة المغلقة، وهناك دول أوروبية أخرى لديها قواعد مماثلة، لذ قررت شركة SoftBank Robotics Europe المطورة للروبوت تحديثًا مجانيًا جديدًا يسمح لـ Pepper باكتشاف أقنعة الوجه.

باستخدام أداة التعرف على الصور AI ، يمكن لـ Pepper مسح وجوه ما يصل إلى خمسة أشخاص فى وقت واحد، وستظهر على شاشة Pepper ، دائرة خضراء حول صورة أى شخص يرتدى قناعًا، وستظهر دائرة حمراء حول صورة أى شخص بدون قناع، ويمكن للروبوت أن يشكر الناس على ارتداء الأقنعة أو تذكير أحدهم بوضع غطاء للوجه.

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وفقًا لـ SoftBank Robotics Europe ، لا يتم استخدام أو تخزين أى بيانات شخصية، ويعمل النظام مع الأقنعة التى تحتوى على أنماط معقدة وأنظمة ألوان، سيقدم Pepper تحليلات يومية، مثل النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتثلون لمتطلبات القناع.

تأمل SoftBank أن تساعد أحدث إمكانيات Pepper الشركات على بدء إعادة الفتح مرة أخى، ففى حين أن مهام Pepper السابقة كانت رائعة إلى حد ما، فإن مساعدة الشركات على تطبيق قواعد ارتداء الكمامات يمكن أن يمنح الروبوت مستوى جديدًا من المسؤولية، ومن الجيد أيضًا أن نرى أن الروبوت الذى يبلغ من العمر الآن خمس سنوات لا يزال يتلقى تحديثات.