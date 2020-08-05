شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية إنشاء المجموعات فى انستجرام لحفظ الصور وإدارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم لك منصة "انستجرام" ميزة تُسمى "المجموعات" Collections تتيح لك حفظ المنشورات والصور ومقاطع الفيديو من حسابات أخرى وتنظيمها في مجموعات لعرضها أو مشاركتها أو تنزيلها لاحقًا، وفيما يلي كيفية إنشاء المجموعات في انستجرام لحفظ الصور والفيديوهات وإدارتها:

لماذا عليك استخدام ميزة المجموعات في انستجرام؟ تُعتبر ميزة "المجموعات" في منصة انستجرام طريقة رائعة لحفظ المنشورات التي تجدها مثيرة للاهتمام للرجوع إليها لاحقًا، قد يكون هذا مفيدًا عندما تصادف منتجًا أو خدمة ترغب بشرائها أو استخدامها، ولكن ليس لديك الوقت للقيام بذلك في الوقت نفسه، حيث يمكنك استخدام الميزة لحفظها للرجوع إليها لاحقًا.

كما تتيح لك الميزة حفظ المشاركات من الحسابات التي لا تريد متابعتها، سواء كان حساب أحد أصدقائك ولكنك لا ترغب بالبقاء على اتصال معه، أو حساب شركة لا تريد ظهور مشاركاتها في صفحتك الرئيسية، حيث يمكنك حفظ المنشورات دون أن تتابع أيًا من الحسابات.

أولًا: كيفية إنشاء المجموعات في انستجرام: قبل البدء بحفظ المشاركات التي تريدها من الحسابات الأخرى، يجب عليك أولًا إنشاء مجموعتك الأولى، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح ملفك الشخصي في تطبيق انستجرام، ثم اضغط على زر القائمة الرئيسية "الخطوط الثلاثة العمودية"، ثم اختر "المحفوظات" Saved في القائمة التي تظهر لك.

ادخل اسم مجموعتك الأولى وانقر على "إضافة" Add إذا كنت تستخدم نظام التشغيل أندرويد، أو "تم" Done إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS.

يمكنك أيضًا اختيار صورة غلاف لمجموعتك، من خلال الضغط على خيار "تغيير الغلاف" ثم اختيار صورة من إحدى المنشورات التي أضفتها بالفعل إلى المجموعة.

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ثانيًا: كيفية إنشاء المجموعات أثناء تصفح انستجرام: يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات جديدة في انستجرام أثناء التصفح لحفظ المشاركات التي تريدها، التي تنال إعجابك، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا على زر الإشارة المرجعية في أسفل الجهة اليمنى من المنشور الذي تريد حفظه، ثم اختر قائمة "حفظ إلى" Save to.

في قائمة "حفظ إلى"، اضغط على زر "+".

اكتب اسم مجموعتك الجديدة، ثم اضغط على خيار "تم" Done.

ثالثًا: كيفية إدارة المجموعات في انستجرام: بمجرد حفظ المنشورات في مجموعاتك في حسابك على انستجرام، يمكنك عرضها وتحريرها وإضافة المنشورات وإزالتها منها في أي وقت، حيث يمكنك القيام بما يلي:

إضافة المنشورات إلى المجموعات: إن إضافة المنشورات إلى مجموعات انستجرام الخاصة بك أمر سهل للغاية، كل ما عليك فعله هو الضغط مطولًا على زر الإشارة المرجعية عند العثور على المشاركة التي ترغب بإضافتها، ثم اختر المجموعة التي ترغب بإضافة هذه المشاركة إليها، ويتيح لك انستجرام إضافة المنشور نفسه إلى مجموعات متعددة.

إزالة المنشورات من مجموعاتك: لإزالة مشاركة من مجموعة، انتقل إلى ملفك الشخصي وافتح "المشاركات المحفوظة" Saved posts، ثم انتقل إلى إحدى مجموعاتك وابحث عن المنشور الذي تريد إزالته، ثم اضغط على زر الإشارة المرجعية مرة واحدة لإزالته، من القائمة المنبثقة التي تظهر لك يمكنك اختيار إزالة المشاركة من هذه المجموعة الفردية أو حذفها من المنشورات المحفوظة تمامًا.