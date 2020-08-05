انطباعات Samsung Galaxy Note 20 بنسختيه مع المميزات والعيوب

هاتف Samsung Galaxy Note 20 بنسختيه من اكثر الهواتف المنتظرة في 2020 بسبب الشهرة العالية لأجهزة سامسونج نوت طول مسيرتها في الأسواق. تم اطلاق النسخة الأخيرة من هذه العائلة يوم 5/8/2020 اخيرًا و هناك الكثير في هذا الهاتف لنتحدث عنه. ماذا يميز هذا الهاتف؟. ما انطباعاتنا و ما رأينا في الهاتف؟. لنتناقش قليلًا

مواصفات Samsung Galaxy Note 20

الهاتف Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Note 20 Ultra المعالج Qualcomm Snapdragon 865 plus Samsung Exynos 990 الشاشة بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2400 من نوع Dynamic AMOLED و بمعدل تحديث 60Hz بحجم 6.9 بوصة بدقة 1440×3200 من نوع Dynamic AMOLED X2 و بمعدل تحديث 120Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB بسعة 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256GB بسعة 256GB او 512GB الكاميرات الخلفية ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية Telephoto بدقة 64MP و فتحة عدسة f/2.0 للتقريب البصري المركب حتى 30X الكاميرا الثالثة Ultrawide بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 108MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية Periscope Telephoto بدقة 12MP و فتحة عدسة f/3.0 للتقريب البصري المركب حتى 50X الكاميرا الثالثة Ultrawide بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2 البطارية بطارية بسعة 4300mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt بطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt

مميزات Samsung Galaxy Note 20

شاشة النسخة الـUltra

اول اضافة مميزة هي شاشة النسخة الـUltra من الهاتف فهي من نوع Dynamic AMOLED X2 بدقة جيدة 1440×3200 و بمعدل تحديث 120Hz. للأسف فمعدل التحديث هذا متاح لدقة FHD+ ليست للدقة العليا. و لكن على اي حال معدل تحديث عال. دقة جيدة. شاشة ستكون ممتازة لعرض اي محتوى و للألعاب بدون اي مشاكل. لذلك فهذه نقطة جيدة جدًا

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المعالج و الأداء

في Samsung Galaxy Note 20 تتمتع الهواتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 plus في امريكا و هذا المعالج ممتاز جدًا حيث انه سيقدم اداء ممتاز جدًا للهاتف. لن تواجه اي مشاكل مع الألعاب و البرامج المختلفة حتى مع تعدد المهام فالأمر مميز جدًا. المعالج يوفر ايضًا دعم 5G بدون مشاكل. و لذلك فنسخة الولايات المتحدة ستحقق كل المطلوب منها

نسخة الشرق الأوسط و التي ستصدر في الدول العربية و مصر للأسف بينها و بين النسخة الأمريكية فجوة كبيرة فهنا في مصر هي بمعالج Samsung Exynos 990 الذي خيب ظن مستخدمي الـS20 انفسهم. هناك فجوة في الأداء بين النسختين و لكن ان طلبت رأيي فهذه الفجوة لا تمنعك من شراء نسخة الـExynos نهائيًا. فبرغم انه قد خيب ظن المستخدمين الا انه قد قدم اداءًا ممتازًا بدون اي مشاكل سواء في الألعاب او البرامج المختلفة و تعدد المهام ايضًا

الكاميرات

في النسخة العادية لا شئ مميز في الكاميرات صراحة. غير كاميرا الـTelephoto بدقة 64MP و التي ستساعدك في التقريب البصري حتى 30X. لكن في النسخة الـUltra فقد صدرت بنفس حساس الـS20 Ultra بدقة 108MP مع كاميرا Periscope للتقريب البصري حتى 50X. اختارت سامسونج هذه المرة الجودة مقابل الأرقام الكبيرة. فمن المفترض ان هذه المرة قد حلت سامسونج كل مشاكل S20 Ultra سواء في التركيز او في التقريب البصري. مع استعمال سامسونج لـLaser AF و PDAF للتركيز في الصور. بدلًا من كاميرا Macro او كاميرا عزل زائدة. فاحسنت سامسونج هنا

البطاريات

بسعة 4300mah في النسخة العادية و 4500mah في النسخة الاعلى فهواتف Samsung Galaxy Note 20 تحمل كل ما تحتاجه من ناحية الطاقة فهي بسعة كبيرة جدًا ستستمر ليوم كامل بدون اي مشاكل. مع شحن سريع 45Watt ستعطيك 50% من الطاقة في 30 دقيقة على الأقل كما تعلن سامسونج عن ذلك. الأمر يحتاج لإختبار طبعًا لكن حتى الآن هذا جيد جدًا

قلم S Pen

اذا ذكرنا Note ذكرنا القلم. في نسخة Ultra القلم صار اسرع و بتحسين كبير حيث انه اسرع بمعدل تأخير 9 مللي ثانية. بينما في النسخة العادية معدل التأخير 26 مللي ثانية. مع سائر مميزات Note 10 و Note 9 اضافت سامسونج ايمائات جديدة للقلم. كأن ترسم سهمًا للأعلى فتذهب للشاشة الرئيسية. بسهولة. هي اضافة ممتازة و جيدة جدًا من سامسونج

مميزات اخرى

السماعات Stereo في النسختين

دعم ذاكرة تخزين داخلية في نسخة Ultra

دعم الشحن اللاسلكي بسرعة 15Watt

استعمال ذاكرة UFS 3.1 السريعة في الهاتف

الهواتف مقاومة للماء و الغبار بمعيارية IP68

دعم Samsung Dex في الهاتف

استعمال حساسات Ultrasonic للبصمة

عيوب Samsung Galaxy Note 20

ظهر النسخة العادية

انظر سامسونج استعملت في الإطار الصلب Stainless Steel في النسخة الـUltra مع الزجاج من الأمام و بالخلف. لكن في النسخة العادية فهي من الزجاج بالأمام. بالإطار من الألمونيوم و ظهر من البلاستيك. عن تجربة فهذه ليست افضل مواد Premium و راقية في هذا الهاتف. عيب كبير يا سامسونج

شاشة النسخة العادية

شاشة النسخة العادية للأسف فهي بدقة FHD+ و بمعدل تحديث 60Hz فقط. هذا هاتف رائد في عام 2020؟. للأسف ليست جيدة جدًا يا سامسونج فمعدل التحديث العال و الدقة العالية هي مطلب عال و هذا هاتفك الرائد فلماذا تستعملين شاشة مكانها في الفئة المتوسطة في هاتف رائد؟. ليست ممتازة جدًا هذه الشاشة

عيوب اخرى

الهواتف بدون مدخل سماعات 3.5mm

الفرق الكبير في الأداء بين النسخة التي ستصدر في الشرق الأوسط و التي ستصدر في الولايات المتحدة

اسعار Samsung Galaxy Note 20

سعر الهاتف في النسخة العادية في مصر هو 16500 جنيه و نسخة Ultra بسعر 21100 جنيه مصري متوفرة للحجز المسبق على موقع سوق.كوم. من ينافسهم؟. لا هاتف بسعرهم في مصر الآن غير IPhone 11 و IPhone 11 Pro Max و قد يكون اختيارك لأجهزة الأيفون طبيعيًا ان كنت تحب اجهزة ايفون. غير ذلك فاهبط بالسعر قليلًا لـ15000 جنيه ستجد OnePlus 8 pro و OnePlus 8 صراحة المنافسة صعبة. و هذه المرة هي متروكة للتفضيل فماذا تفضل من هذه الأجهزة؟.

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