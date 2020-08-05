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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات اليوم على أن شركة جوجل قد تقدمت بالفعل بطلبات توريد شاشات بحجم 6.67 إنش عبر كلاً من شركة سامسونج وBOE، مما يؤكد على خطط عملاق البحث لإطلاق إصدار جديد من هواتف Pixel.
كانت شركة جوجل قد كشفت مؤخراً عن هاتفي Pixel 5 5G وPixel 4a 5G، حيث جاء هاتف Pixel 4a 5G بحجم 5.81 إنش في الشاشة كما في الإصدار الرئيسي من الهاتف Pixel 4a، بينما كشفت التسريبات عن أن هاتف Pixel 5 يأتي بحجم 5.78 إنش في الشاشة.
ولقد أكد Ross Young في تفاصيل نشرت اليوم على أن جوجل تقدمت بطلبات توريد لشاشات بحجم أكبر 6.67 إنش، لذا تتجه التوقعات إلى أن جوجل تخطط لإطلاق هاتف Pixel 5 XL قريباً.
كم رصد هاتف Pixel 5 XL في تسريبات نشرت خلال شهر يوليو، والتي أشارت إلى أن هذا الإصدار يأتي بحجم 6.12 إنش في الشاشة.
من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف جوجل القادم الذي يضم شاشة بحجم 6.67 إنش، يأتي بميزة دعم معدل تحديث في الشاشة 120 Hz، ليكون أول إصدار من جوجل يأتي بهذا المعدل في التحديث، حيث قدمت جوجل كلاً من هاتفي Pixel 4 وPixel 4 XL بمعدل تحديث 90 Hz.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن إصدار جديد من هواتف Pixel بحجم 6.67 إنش ومعدل تحديث 120Hz لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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