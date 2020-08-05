تكنولوجيا: سامسونج تكشف النقاب عن هاتف Galaxy Z Fold2 بحجم أكبر في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج في الحدث الذي أقيم اليوم الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold2، الذي يأتي بحجم أكبر في الشاشة، وتحسينات في التصميم.

تأتي الشاشة الداخلية لهاتف Galaxy Z Fold2 بحجم 7.6 إنش مع زجاج فائق النحافة UTG لتحسين جودة العرض، كما تأتي الشاشة الخارجية بحجم أكبر 6.2 إنش، ويتميز الهاتف بأبعاد أطول من الإصدار السابق، كما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة.

لم تقدم سامسونج تفاصيل دقيقة حول سعر هاتفها الجديد Galaxy Z Fold2 أو المعالج الذي يدعم هذا الإصدار، أو أيضاً تفاصيل حول إعدادات الكاميرة والمستشعرات، حيث تعقد الشركة حدث في الأول من شهر سبتمبر للكشف عن هذه التفاصيل، وهو الموعد المحدد لبدء تلقي طلبات الحجز.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم شاشة داخلية Dynamic AMOLED بمعدل تحديث 120 Hz، وهو معدل تحديث قابل للتكيف بين 1 Hz إلى 120 Hz، أيضاً لا يدعم الهاتف قلم S، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 1768 في 2208 بيكسل، بأبعاد 5:4.

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بينما تأتي الشاشة الخارجية Super AMOLED بمعدل تحديث 60 Hz، ودقة عرض 816 في 2260 بيكسل، وأبعاد 25:9، كما تدعم الشاشات تقنية HDR10+، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ويأتي هاتف Galaxy Z Fold2 برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G بهوائيات sub-6 GHz و mmWave.

أيضاً يضم هاتف Galaxy Z Fold2 إعدادات ثلاثية في الكاميرة الرئيسية مع ثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، وعدسات مختلفة في كل مستشعر، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بفتحة عدسات f/1.8 ويدعم OIS، مع مستشعر telephoto، وأخر بزوايا عرض واسعة، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

هاتف Galaxy Z Fold2 يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 W، والشحن اللاسلكي بقدرة 11 W، كما يتوفر الهاتف بثلاثة من الألوان هم البرونزي، الأسود والبني، وتستعد الشركة لإطلاق إصدار محدود أيضاً.

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