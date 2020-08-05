تكنولوجيا: سامسونج تقدم Galaxy Watch3 الذكية بنموذج LTE وسعر يبدأ من 429 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الكوري في الحدث الذي أقيم اليوم ساعة Galaxy Watch3 الذكية التي تنطلق بحجم 41 و45 مم، مع نموذج يدعم الإتصال بشبكات LTE في كلا الإصدارين، ودعم قياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، وسعر يبدأ من 429 دولار.

كشف حدث سامسونج اليوم عن الإصدارات الجديدة من هواتف Note 20، واثنان من أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية، مع سماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية، إلى جانب الجيل الجديد من ساعات Galaxy Watch3.

تنطلق ساعة Galaxy Watch3 الذكية بحجم 41 مم وحجم 1.2 إنش في الشاشة وحجم 45 مم مع ساشة بحجم 1.4 إنش، كما تتميز الساعة الذكية بشاشة Super AMOLED، بدقة عرض 360 في 360 بيكسل، وطبقة من زجاج Gorilla Glass DX للحماية.

ويدعم إطار الساعة الذكية التدوير للتنقل والبحث في واجهة المستخدم، كما يدعم الساعة رقاقة معالج Exynos 9110 باثنان من الأنوية، وسرعة 1.15 GHz، كما تدعم الساعة الذكية ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت، كما يتوفر نموذج بمودم LTE من الساعة الذكية، وأخر eSIM.

كما تنطلق ساعة Galaxy Watch3 بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، وتدعم معايير MIL-STD-810G، كما يضم الإصدار المميز بحجم 45 مم بطارية بقدرة 340 mAh، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 41 مم بقدرة بطارية 247 mAh، وتدعم الساعة الذكية الشحن اللاسلكي، أو الشحن عبر قاعدة شحن مغناطيسية.

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وفي البرمجيات تنطلق ساعة Galaxy Watch3 الذكية بنظام Tizen 5.5، وتدعم الساعة ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، إلا أنها تصل لاحقاً في تحديث للساعة الذكية، كما تدعم الساعة ميزة ECG لتخطيط القلب في بعض الأسواق.

أيضاً أكدت سامسونج على تطوير البرمجيات لدعم المستخدم بتحليل البيانات ودفع الإشعارات في الوقت الفعلي، حيث تعمل الساعة على رصد معدل ضربات القلب، مع إدارة النوم والتي تعمل على تحليل حالة المستخدم أثناء النوم.

كما سيتاح لمستخدمي Galaxy Watch3 الوصول إلى محتوى فيديو تدريبي إحترافي يصل إلى 120 مقطع فيديو عبر Samsung Health، كما تتكامل الساعة الذكية مع هواتف Galaxy Note20 الجديدة لدعم ميزة الرد التلقائي على الرسائل، أو الصور.

ساعة Galaxy Watch3 تدعم أيضاً تجربة جديدة في الإيماءات، حيث يمكن إستخدام حركة قبض اليد لرفض المكالمات، أو فتح قبضة اليد لإستقبال المكالمات، ويمكن إيقاف هذه الميزة بشكل مؤقت عبر قائمة Labs في تطبيق Galaxy Wear.

وتتوفر ساعة Galaxy Watch3 الذكية غداً في مجموعة محددة من الأسواق، وفي أوروبا في 21 من أغسطس، على أن تتوفر بنماذج Wi-Fi أو LTE مع Wi-Fi بلون فضي Mystic، ويتوفر نموذج 41مم بلون برونزي Mystic، وفضي Mystic، بينما يتوفر النموذج المميز بحجم 45مم بلون فضي Mystic وأسود Mystic.

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