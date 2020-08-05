شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 علامات تدل على اختراق هاتفك الذكى بنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إن شعبية هواتف أندرويد تجعله أيضًا هدفًا مفضلاً للمتسللين ومجرمى الإنترنت، حيث إنهم يبحثون دائمًا عن المستخدمين السذج لجعلهم يقومون بتنزيل التطبيقات الضارة أو النقر على عناوين URL المصابة، وأيضًا، هناك ملفات APK تابعة لجهات خارجية يمكنها بسهولة جذب الإعلانات أو المحتوى غير المرغوب فيه الذى لم تشترك فيه، وفى ما يلى 8 علامات تشير إلى أن هاتفك الذكى الذى يعمل بنظام أندرويد ربما تم "اختراقه".

لكن يجب ملاحظة أن الاختراق يعنى هنا وجود تطبيق خطير أو برامج ضارة أو برامج تجسس أو برامج يمكنها سرقة بياناتك المصرفية وخدمة الروابط المصابة وإلحاق ضرر آخر بهاتفك الذكي.

- ارتفاع مفاجئ فى الإعلانات المنبثقة من مصادر غير معروفة

إذا رأيت فجأة أن هناك عددًا متزايدًا من الإعلانات التى ظهرت على شاشة هاتفك من مصادر غير معروفة، فهناك احتمال أن يكون هاتفك الذكى مصابًا بالبرامج الضارة.

- تطبيقات غير معروفة يتم تثبيتها تلقائيًا بدون علمك

إذا رأيت تطبيقًا (أو تطبيقات) على هاتفك لم تقم بتثبيته وتم تثبيته بمفرده، فهذه أيضًا علامة على هجوم البرامج الضارة.

-اختفاء التطبيقات التى قمت بتثبيتها:

الإجراء الآخر الذى يجب أن ينبهك هو اختفاء رمز التطبيق الذى قمت بتنزيله للتو، حيث هناك احتمالات أن يكون تطبيقًا مصابًا مخفيًا عن الشاشة الرئيسية.

Advertisements

-انخفاض عمر بطارية هاتفك الذكى فجأة

إذا لاحظت فجأة أن بطارية هاتفك تنخفض من 100٪ إلى 10٪ فى غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات، فهذا يشير أيضًا إلى احتمال الإصابة بالبرامج الضارة.

- مكالمات عشوائية أو مكالمات لم يرد عليها من أرقام دولية غير معروفة

إذا كنت ترى مكالمات فائتة أو مكالمات من أرقام دولية غير معروفة بشكل متكرر، فأنت بحاجة إلى البقاء فى حالة تأهب وتحقق من هاتفك.

-الزيادة المفاجئة فى استهلاك بيانات الهاتف المحمول

على الرغم من وجود حزم بيانات يومية غير محدودة، إذا نفدت بياناتك عند الاستخدام المعتدل، فقد يكون هاتفك مصابًا.

تعطل التطبيقات المستمر وعدم القدرة على تحديث التطبيقات

إذا كانت التطبيقات تتعطل باستمرار وفجأة إذا كنت غير قادر على تحديث التطبيقات، فقد تكون هناك إصابة بالبرامج الضارة.

انخفاض الأداء والتطبيقات التى تستغرق وقتًا أطول للتحميل

إذا أصبح استخدام هاتفك فجأة بطيئًا جدًا، فربما حان الوقت لفحصه، حيث أن هذا قد يكون سبب كبير للإصابة بفيروس كمبيوتر.