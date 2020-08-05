شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام ينافس TikTok بإطلاق ميزة Reels لإنشاء الفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق انستجرام رسميًا ميزة Reels ، التى تشبه إلى حد كبير TikTok، والتى تجلب إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة إلى التطبيق، لتنضم إلى الطرق الأخرى لنشر المحتوى على انستجرام، مثل القصص ومقاطع الفيديو الحية و IGTC.

ستسمح Reels للأشخاص بإنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية يمكن بعد ذلك تعديلها لإضافة فلاتر أو موسيقى أو إضافات أخرى، فهذه الميزات هى الأكثر استخدامًا فى TikTok ، لكن نفت الشركة أن يكون إطلاق الميزة رداً على الجدل المستمر حول TikTok ، أو التهديدات الخاصة بحظره فى الولايات المتحدة.

قال إنستجرام أن Reels هى مثال لميزة مستوحاة من منافس، مؤكدا أنه يأمل أن يتم البناء على هذه القاعدة وإضافة ميزات جديدة.

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وقال فيشال شاه، نائب رئيس منتج انستجرام: "كان إطلاق ميزة الـStories فى عام 2016 قصة نمنح فيها الفضل الكامل لـ Snapchat من حيث اختراع التنسيق ثم أخذناه وجعلناه خاصًا بنا، وأفكر فى الفيديو القصير بنفس الطريقة تقريبًا - من المؤكد أن TikTok لم يخترع الفيديو القصير، لكن أعتقد أنهم قاموا بالكثير من العمل المدهش حقًا لجعله خاصًا بهم، وأعتقد أننا استوحينا من هذا العمل الرائع، ولكن بعد ذلك نريد أن تأخذ ذلك وندمج ذلك فى إنستجرام بطريقة مختلفة ".

وستعمل Reels داخل إنستجرام كنوع من المحتوى الذى يمكن مشاركته فى أى مكان، إذ يمكن إرساله بشكل خاص إلى الأصدقاء فى رسالة، أو مشاركته مباشرة على التطبيق، وأكد إنستجرام أن هذه الخيارات هى التى تميز Reels عن TikTok.

يتم إنشاء Reels من خلال فتح كاميرا إنستجرام وتحديد زر Reels من هناك، سوف تنبثق مجموعة من أدوات التعديل، ويمكن للمستخدمين تسجيل الفيديو بأنفسهم باستخدام ميزات الواقع المعزز المختلفة أو مع الموسيقى فى الأعلى؛ عندما يتم تسجيله، يمكن مشاركته على علامة تبويب Reels خاصة، ولكن يمكن أيضًا نشره بأماكن أخرى مختلفة، مثل داخل القصص.

تم إطلاق Reels فى أكثر من 50 دولة، بما فى ذلك المملكة المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا واليابان وأستراليا، وسيصل فى أحدث إصدار من التطبيق لنظامى التشغيل iOS و Android من الآن.