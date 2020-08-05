الإعلان عن Samsung Galaxy Note 20 رسميًا

Samsung Galaxy Note 20 رسميًا قد تم الإعلان عنه بعد اشهر من التسريبات -التي تعرفنا منها على الهاتف بالكامل- و لكن الآن الهاتف موجود بشكل رسمي. بنسختيه العادية و الـUltra. كعادة سامسونج فإنها تضع مجموعة عالية من المميزات مع اعلى المواصفات و الإضافات في هواتفها الجديدة. فهل عائلة Note 20 تحصل على اعلى المميزات و المواصفات؟. لنتحدث قليلًا عن هواتف سامسونج الجديدة

مواصفات Samsung Galaxy Note 20

الهاتف Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Note 20 Ultra المعالج Qualcomm Snapdragon 865 plus Samsung Exynos 990 الشاشة بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2400 من نوع Super AMOLED و بمعدل تحديث 60Hz بحجم 6.9 بوصة بدقة 1440×3200 من نوع Dynamic AMOLED X2 و بمعدل تحديث 120Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB بسعة 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256GB بسعة 256GB او 512GB الكاميرات الخلفية ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية Telephoto بدقة 64MP و فتحة عدسة f/2.0 للتقريب البصري المركب حتى 30X الكاميرا الثالثة Ultrawide بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 108MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية Periscope Telephoto بدقة 12MP و فتحة عدسة f/3.0 للتقريب البصري المركب حتى 50X الكاميرا الثالثة Ultrawide بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2 البطارية بطارية بسعة 4300mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt بطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 45Watt Advertisements

تحليل مواصفات Samsung Galaxy Note 20

بالنظر للمواصفات فبداية من المعالج النسخة التي ستصدر بالولايات المتحدة ستكون بمعالج Snapragon 865 plus و هو معالج ممتاز جدًا. بل معالج الهواتف المحمولة الأفضل و الوحيد الذي تصل سرعته الى 3.1GHz. لكن نسخة الشرق الأوسط فهي بمعالج Samsung Exynos 990. اتمنى الا تصدر هذه النسخة. لأن هذا المعالج غير منافسة لمعالج Qualcomm الرائد و هناك فجوة اداء كبيرة بين النسختين بهذا الشكل. لكن كنظرة للأداء فالنسختين ستقدم اداءًا ممتازًا جدًا و سرعة استجابة عالية بدون اي مشكلة لأن هذه المعالجات قد تم اختبارها في هواتف سابقة. و حققت المرجو منها بشكل جيد

البطارية في النسختين متقاربة سواء 4300mah او 4500mah لا فارق كبير بنفس سرعة الشحن في النسختين 45Watt يمكن القول بأن الهواتف ستصمد ليوم كامل بدون مشاكل سواء العادية او الـUltra. الشاحن السريع ايضًا جيد حيث انه سيمكنك من شحن الهاتف بالكامل في اقل وقت ممكن و في نفس الوقت ستحصل على عمر بطارية عال من اقل وقت شحن فهذا ايضًا جيد و لكن البطارية ستحتاج لتجربة لنحكم عليها بحريتنا

الشاشة مميزة في Samsung Galaxy Note 20 Ultra فقط. فهي بدقة 1440×3200 و بمعدل تحديث 120Hz. الشاشة الموجودة في النسخة العادية ليست مميزة. FHD+ مع 60Hz فقط. في كلا الحالتين الشاشة مناسبة لعرض المحتوى المختلف بشكل جميل و جيد. و لكن شاشة الـUltra اكثر سلاسة و بدقة عالية جدًا ستكون مناسبة للألعاب و للمشاهدة على الهاتف بشكل كبير.

الكاميرات مميزة في كلا الهاتفين في النسخة العادية فهي متوقعة بشكل كبير ان تكون كاميراتها جيدة جدًا. فحساس بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 كافية بشكل كبير لصور ممتازة و عالية الجودة و التفاصيل بشكل كبير. سواء في اضائة قوية او اضائة ضعيفة. مع كاميرا Ultrawide بنفس الدقة و فتحة f/2.2 ربما ليست مميزة فنفس الكاميرا موجودة في هواتف عديدة. و لكن وجود الـUltrawide صار شيئًا اساسيًا في اي هاتف. يصحبها كاميرا بدقة 64MP من نوع Telephoto للتقريب البصري حتى 30X ستحتاج هذه الى تجربة لمعرفة كيف ستخرج التفاصيل منها

كاميرات Samsung Galaxy Note 20 Ultra تعتبر نفس فكرة التركيبة لكن بدقة 108MP للكاميرا الأساسية و هي نفس الموجودة في S20 Ultra. و لكن هذه المرة اصلحت سامسونج مشكلة التركيز التي كانت في S20 Ultra فمن المفترض الا يواجه المستخدمون اي مشاكل هذه المرة. و تم استبدال الـTelephoto بكاميرا Periscope للتقريب البصري حتى 50X ايضًا ستحتاج لتجربة لمعرفة كيف ستخرج الصور منها. مع وجود كاميرا الـUltrawide نفسها. و حساس اضافي لتأثيرات العزل لا ادرى لماذا اضافته Samsung

هناك مميزات اخرى في الهواتف عمومًا منها دعم 5G و الذي كان يجب ان تصدر الهواتف به. صدور Samsung Galaxy Note 20 متوقع بالـ5G أكيد مع وجود Stereo Speakers و التي هي شئ بديهي ان يتم اضافتها للهاتف. و حساسات بصمة Ultrasonic كعادة هواتف سامسونج الرائدة. مع دعم Samsung Dex و ذاكرة UFS 3.1 الداخلية السريعة جدًا. فلذلك هذه جزئية مميزة. و بالطبع مميزات القلم

سعر Samsung Galaxy Note 20

التسعير ليس بسيطًا للأسف. فهاتف Samsung Galaxy Note 20 بسعر 16500 جنيه مصري. و الـUltra سيكون بسعر 21100 جنيه مصري متوفر الآن للحجز المسبق على سوق.كوم مع هدية Samsung Galaxy Buds Live لنسخة الـUltra. هو تسعير مرتفع. و لكن مناسب؟. سأعلق في مقال الإنطباعات على السعر

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