بتقنيات جديدة.. مجموعة “هيونداي موتور” تطور من أداء مكيفات هواء مركباتها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وكشفت هيونداي عن ثلاث تقنيات جديدة لتكييف الهواء هي: “أفتر بلو After-Blow” و”مالتي إير مود Multi-Air Mode” و”فاين دست انديكيتور Fine Dust Indicator “، قدمتها الشركة في استجابة للقلق المتزايد بشأن جودة الهواء، وبدايةً سيتم تزويد نماذج وطرازات مختارة بهذه التقنيات الجديدة في كوريا، وستتوسع التقنيات وتمتد مستقبلا إلى سيارات هيونداي القادمة في جميع أنحاء العالم.

تقنية “أفتر بلو After-Blow”

تعمل تقنية ” أفتر بلوAfter-Blow” على تجفيف المكثف الموجود في المبخر لتثبيط نمو العفن في نظام تكييف الهواء بالمركبة، والذي يتسبب نموه في رائحة غير محببة أثناء الطقس الحار.

ويبدأ عمل خاصية ” أفتر بلوAfter-Blow” بعد إيقاف تشغيل المحرك واستنزاف المكثف الموجود بالمبخر بشكل طبيعي لمدة 30 دقيقة تقريبًا، وتعمل تقنية ” أفتر بلوAfter-Blow” لمدة 10 دقائق لتجفيف المبخر وأي تكثف متبقي في ممر الهواء، ويسمح نظام تكييف الهواء تلقائيًا بتدفق الهواء الخارجي خلال هذه الفترة لمنع تراكم الرطوبة.

وتستخدم هذه التقنية حساس البطارية الذكي (IBS) لمراقبة البطارية والتوقف عن العمل عندما تكون البطارية منخفضة، مما يحافظ على البطارية وينهي أية مخاوف بشأن تفريغها أو إضعافها، كما أنه يتوقف في حالة عدم استخدام نظام تكييف الهواء لفترة، أو عندما تكون درجة الحرارة الخارجية منخفضة.

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تقنية “مالتي إير مود Multi-Air Mode”

تستخدم هذه التقنية المتطورة فتحات التهوية والتدفئة المتعددة الموجودة بالمركبة، وذلك لخلق بيئة داخلية أكثر متعة وراحة مع إحداث تيار هواء لطيف منعش. وعند تنشيط هذه الخاصية، يتم توزيع الهواء في الفتحات المتعددة المضافة حديثًا في مقاعد السائق والركاب بالإضافة إلى فتحات التهوية العادية، ورغم أن الحجم الإجمالي لتيار الهواء يظل كما هو، لكن يتم توزيعه على نحو يقلل من تعرض الركاب لتيار هواء مباشر، ويتم تشغيل هذه الخاصية أو إيقافها بناء على رغبة قائد المركبة.

تقنية “فاين دست انديكيتور Fine Dust Indicator “

تعمل هذه التقنية بمثابة المؤشر الرقمي الآني على وجود الغبار، أي يعكس كميته داخل السيارة بشكل لحظي، مما يسمح للسائق بإدارة جودة الهواء والتحكم فيه بشكل أفضل.

ويعرض المؤشر مستوى تلوث الهواء بجسيمات الغبار متناهية الصغر (PM 2.5) داخل السيارة باستخدام أعداد وألوان مختلفة تسهل على قائد السيارة معرفة درجة نقاء الهواء: فاللون الأزرق يشير لجسيمات بمقدار يتراوح من 0 إلى 15 ميكروغرام / م 3، ويشير الأخضر لجسيمات بمقدار يتراوح من 16 إلى 35 ميكروغرام / م 3، ويشير البرتقالي لـجسيمات بمقدار يتراوح من 36 إلى 75 ميكروغرام / م 3، ويشير الأحمر لـجسيمات بمقدار 76 ميكروغرام / م 3 أو أعلى.

ويتم تشغيل وضع تنظيف الهواء لتنقية الهواء في السيارة، إذا تجاوز مستوى الجسيمات متناهية الصغر 36 ميكروغرام / م 3 عند تفعيل هذه الخاصية.

ويضبط نظام تنظيف الهواء -تلقائيًا- حجم الهواء بين 3 و8، ويتحول إلى وضع إعادة تدوير الهواء وينشط نظام تكييف الهواء لتقليل الرطوبة الداخلية، وفي حالة عدم تحسن جودة الهواء، يكون ذلك بمثابة تذكير للسائق لاستبدال مرشحات مكيف الهواء أو لتنظيف المقاعد والسجاد.