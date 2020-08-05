تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن سماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية بسعر 169 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري النقاب اليوم عن سماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية التي تنطلق بتصميم غير تقليدي في السماعات اللاسلكية، وميزة إلغاء الضوضاء النشط، مع سعر 169 دولار.

تتميز سماعة Galaxy Buds Live بتصميم يدعم ترتيب تكوينات السماعة اللاسلكية بشكل أفقي لتصميم نهائي يحاكي حبة الفول، وتؤكد سامسونج على أن تصميم Buds Live يدعم المستخدم بمظهر أفضل تحجب فيه السماعة بشكل جيد داخل الأذن.

وتضم سماعة Buds Live مكبرات صوتية بحجم 12مم، مع bass، وثلاثة من الميكروفونات في الجزء الخارجي من السماعة، مع وحدة Voice Pickup لإلتقاط الصوتيات، حيث تعمل هذه الميزة عبر اثنان من الميكروفونات لتحديد إتجاه الصوت، مع تمكين ميزة إلغاء الضوضاء النشطة عند الإستماع للموسيقى، وميزة إلغاء الضوضاء في المكالمات الصوتية.

كما تقدم سامسونج سماعة Galaxy Buds Live بنمط خاص للألعاب، والذي يعمل على خفض معدل تأخر الصوتيات، أيضاً يمكن تنشيط مساعد Bixby الرقمي عبر إلقاء الأوامر الصوتية.

Advertisements

ويمكن للبطارية في سماعة Galaxy Buds Live أن تدعم المستخدم بعمر شحن من 5.5 إلى 8 ساعات في حالة تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط، بينما يصل عمر الشحن إلى 20 ساعة مع حافظة الشحن، مع دعم تقنية الشحن السريع التي توفر عمر شحن ساعة واحدة بعد الشحن لمدة 5 دقائق، كما تدعم السماعة الشحن اللاسلكي Qi.

سماعة Galaxy Buds Live تتميز بوزن 5.6 جرام لكل جهة، بينما تأتي الحافظة بوزن 42 جرام، مع بطارية بقدرة 60 mAh في كل سماعة، وبقدرة 472 mAh في الحافظة، أيضاً تدعم السماعة الإتصال عبر تقنية البلوتوث 5.0.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Galaxy Buds Live غداً 6 من أغسطس في أسواق محددة، وفي أسواق أوروبا في 21 من أغسطس، مع ثلاثة إختيارات في الألوان هم البرونزي، الأبيض وأيضاً الأسود، وسعر 169 دولار.

المصدر

اعلان





