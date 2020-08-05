تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Ultra بسعر يبدأ من 950 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري سامسونج عن الإصدارات الجديدة من سلسلة Note في هاتفي Galaxy Note20 وNote20 Ultra، حيث تقدم الإصدارات الجديدة بتحسينات في قلم S، مع ترقية في الكاميرة من بين مميزات أخرى.

هاتف Galaxy Note20 Ultra

ينطلق هاتف Galaxy Note20 Ultra بشاشة منحنية Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش، ودقة عرض 1440 بيكسل بلس، كما تدعم معدل تحديث 120Hz عند دقة 1080 بيكسل بلس.

وتقدم سامسونج قلم S في هذا الإصدار مع طبقة Wacom على الشاشة لدعم سرعة إستجابة عند 9 مللي ثانية، لتحاكي الكتابة على الشاشة تجربة الكتابة على الورق، أيضاً يمكن أن يدعم Galaxy Note20 Ultra تحويل الملاحظات التي يتم تسجيلها إلى تنسيق Office مايكروسوفت، ومن ثم مزامنتها على الأجهزة الأخرى عبر Samsung Notes.

ويمكن لقلم S أن يدعم المستخدم في التنقل في الشاشة مع 5 من الإجراءات حيث يمكن رسم شكل عن بعد من الشاشة، أو يمكن أن يدعم القلم العودة إلى الصفحة السابقة، وفتح التطبيقات الحالية، والعودة للشاشة الرئيسية، وغيرها من الإجراءات.

أيضاً يعد هاتف Galaxy Note20 Ultra أول الإصدارات المميزة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus، لمقاومة الخدش والسقوط العرضي من مسافة 2 متر، كما تضم الشاشة مستشعر للبصمة بالموجات الفوق الصوتية، وتتوسط الشاشة كاميرة سيلفي في ثقب الشاشة بدقة 10 ميجا بيكسل.

الكاميرة الخلفية في هاتف Galaxy Note20 Ultra تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل لدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل مع تقنية دمج البيكسل في نقطة واحدة، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 8K عند 24 إطار لكل ثانية، بأبعاد سينمائية 21:9.

كما تدعم الكاميرة ميزة التركيز التلقائي Dual Pixel، ويأتي الهاتف الآن بتركيز تلقائي بالليزر الذي تستبدل به سامسونج Phase Detection، كما يضم هاتف Note20 Ultra مستشعر periscope بدقة 12 ميجا بيكسل يدعم تكبير بصري حتى 5 مرات مع فتحة عدسات f/3.0، وتكبير Space Zoom حتى 50 مرة، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2.

هاتف Galaxy Note20 Ultra يضم رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، التي تدعم آداء أفضل بنسبة 10%، أو معالج Exynos 990 في أسواق أوروبا والهند والأسواق العالمية، أيضاً يأتي الهاتف بميزة دعم شتغيل الألعاب عبر خدمة xCloud، مع أكثر من 100 لعبة للمستخدمين، كما يدعم المستخدمين سرعة إدخال بمعدل 240 Hz في الشاشة.

ويدعم هاتف Galaxy Note20 Ultra بطارية بقدرة 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25 W في محتوى الصندوق، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W، والشحن المعاكس بقدرة 9W.

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سعر هاتف Galaxy Note20 Ultra

يأتي الهاتف بسعر 1266 يورو للنموذج المميز بسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما سيتوفر نموذج أخر بسعة تخزين 512 جيجا بايت، على أن ينطلق الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم البرونزي، الأسود والأبيض Mystic، كما يبدأ الشحن في أسواق محددة بدءاً من 21 من أغسطس.

هاتف Galaxy Note20

يتميز هاتف Galaxy Note20 بحجم 6.7 إنش في شاشة مسطحة تدعم دقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما يضم الهاتف طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5، أيضاً يدعم هذا الإصدار معدل تحديث 60 Hz في الشاشة.

كما ينطلق هذا الإصدار بتحسينات في قلم S مع إستجابة سريعة، كما يضم هاتف Galaxy Note20 بطارية بقدرة 4300 mAh، ويأتي الهاتف بشاحن 25W في محتوى الصندوق، لشحن سريع من صفر إلى 50% خلال 30 دقيقة فقط.

يتميز هاتف Galaxy Note20 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.8µm، كما يدعم التركيز التلقائي Dual Pixel، و OIS، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 64 ميجا بيكسل في كاميرة telephoto تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، أو تكبير رقمي حتى 30 مرة، كما يدعم أيضاً تسجيل فيديو بدقة 8K، ويأتي المستشعر الأخير بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار في الأسواق برقاقة معالج Exynos 990، وفي أسواق أخرى برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً لا يضم فتحة لبطاقة microSD، بينما يتوفر نموذج 5G بسعة 128 جيجا بايت أيضاً.

سعر هاتف Galaxy Note20

تقدم سامسونج إصدار Galaxy Note20 4G بسعر 950 يورو، بينما يأتي إصدار 5G بسعر 1023 يورو، على أن ينطلق بألوان البرونزي، والأخضر والأسود مائل للرمادي.

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