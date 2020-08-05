تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن أجهزة Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7 Plus اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية، التي تأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G.

أطلقت شركة سامسونج اليوم اثنان من الأجهزة اللوحية الجديدة Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7 Plus، التي تدعم معدل تحديث 120Hz، وتحسينات في قلم S، مع رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus.

جهاز Galaxy Tab S7 Plus

يتميز هذا الإصدار بحجم 12.4 إنش ودقة عرض 2800 في 1752 بيكسل، في شاشة WQXGA بمعدل تحديث 120Hz وSuper AMOLED، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 420 nit، وتأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

ويأتي قلم S في هذا الإصدار بتحسينات مع إستجابة سريعة 9 مللي ثانية، كما يدعم لوحة مفاتيح إختيارية، مع نمط DeX لتجربة تحاكي أجهزة الحاسب.

ويتميز جهاز Galaxy Tab S7 Plus بسماكة 5.7مم، ويضم بطارية بقدرة 10090 mAh تستمر بعمر شحن حتى 16 ساعة، كما يدعم الجهاز الشحن عبر شاحن 45W بتقنية الشحن السريع، ويضم الجهاز اللوحي رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، كما يأتي بنموذج يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط أو نموذج يدعم الإتصال بشبكات LTEو 5G أيضاً.

كما يأتي النموذج الرئيسي من جهاز Galaxy Tab S7 Plus بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين عبر بطاقة microSD.

أيضاً يضم الجهاز كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f / 2.0، وكاميرة بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة وفتحة عدسات f/2.2، مع كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

Advertisements

ومن المقرر أن يصل جهاز Galaxy Tab S7 Plus للأسواق في 21 من أغسطس بسعر يبدأ من 900 يورو لنموذج Wi-Fi فقط، أو سعر 1100 يورو لنموذج 5G.

جهاز Galaxy Tab S7

يتميز هذا الإصدار بحجم 11 إنش، في شاشة LTPS TFT بمعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 500 nit، وتأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

ويأتي قلم S في هذا الإصدار بتحسينات مع إستجابة سريعة 9 مللي ثانية، ويضم بطارية بقدرة 7040 mAh تستمر بعمر شحن حتى 15 ساعة.

ويضم الجهاز اللوحي رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، كما يأتي بنموذج يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط أو نموذج يدعم الإتصال بشبكات LTE و 5G أيضاً.

كما يأتي النموذج الرئيسي من جهاز Galaxy Tab S7 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين عبر بطاقة microSD.

أيضاً يضم الجهاز كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f / 2.0، وكاميرة بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة وفتحة عدسات f/2.2، مع كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

ومن المقرر أن يصل جهاز Galaxy Tab S7 للأسواق في 21 من أغسطس بسعر يبدأ من 700 يورو لنموذج Wi-Fi فقط، أو سعر 800 يورو لنموذج 5G.

المصدر

اعلان





