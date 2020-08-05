شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه AHCI وما أهميته في الهارد SSD؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثير من مستخدمي الأقراص الصلبة من نوعية SSD أنه يمكنهم زيادة سرعة القرص الصلب بشكل كبير، وذلك من خلال الاستعانة بتقنية AHCI الموجودة في القرص الصلب إلا أن الكثير من المستخدمين لا يعرفون ما هي هذه التقنية.

- تقنية الـ AHCI؟

هي اختصار لكلمة Advanced Host Controller Interface يسمح لك بالاستفادة القصوى من قدرات الهارد الـ SSD عن طريق الاستفادة من تقنيات متعددة علي رأسها NCQ أو الـ Native Command Queuing للتعامل مع اكثر من مهمة في نفس الوقت، فهو وضع من اوضاع الإقلاع Boot على نظام ويندوز.

وهي تقنية للترميز بين القرص الصلب ومتحكم IDE ضمن اللوحة الأم – المقصود بمتحكم IDE يقصد بها كلا المنفذين IDE ، SATA، لأن المتحكم يتحكم بكلا المنفذين و ظهرت هذه التقنية مع بداية عام 2008 وهي من تطوير Intel مكنت هذه التقنية من الاستفادة، وهي من بعض التقنيات المتقدمة للساتا مثل تقنية NCQ ، Hot Pluggin، ولذلك فأن تفعيل هذه التقنية يمكننا من الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة.

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كيفية تفعيل AHCI :

إن الشرط الأساسي لكي نتمكن من تفعيل AHCI هي أن تكون اللوحة الأم – أو إذا شئنا الدقة متحكم IDE - يدعم AHCI، ويتم تفعيل AHCI من إعدادات IDE ضمن خيارات البيوس، حيث أن هناك وضعين للإقلاع، الوضع الاول و هو وضع IDE و هو يعتبر وضع الإقلاع الأبطأ، لأن الوضع الآخر AHCI يعتمد على مدخل Sata و الاتصال به في زيادة سرعة جهازك سواء على SSD او HDD