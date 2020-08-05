شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي رقم 1 في قائمة أكبر مُصنعي الهواتف الذكية في العالم بشحن 55.8 مليون جهاز ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقاً لما نقله المواقع الإخبارية العالمية مثل Reuters وForbes عن تقرير الشركات المتخصصة في تقييم وتحليل الأداء السوقي لشركات الهواتف الذكية بالعالم مثل شركة Canalys، التي أعلنت تقارير عن أن شركة هواوي أصبحت أكبر مُصنع للهواتف الذكية بالعالم لأول مرة في الربع الثاني من عام 2020، بعد أن قامت الشركة الصينية بشحن 55.8 مليون هاتف في نفس الفترة ومن بعدها تأتي شركة سامسونج التي كانت تتصدر قائمة أكبر مُصنعي الهواتف الذكية في العالم بشحن 53.7 مليون هاتف وتأتي شركة أبل في المركز الثالث.

ويذكر أن هواوي حققت نمو في عائداتها بنسبة 13.1% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت عائدات هواوي 454 مليار يوان صيني. كما بلغ هامش الربح الصافي لهواوي نسبة 9.2% خلال النصف الأول من عام 2020. بلغ قطاع أعمال شركة هواوي المتمثل في Huawei Consumer بعائدات 255.8 مليار يوان صيني.

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