شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق منافس Apple AirDrop.. كل ما تحتاج معرفته عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أشهر من التسريبات والتلميحات، أطلقت جوجل أخيرًا ميزة لمنافسة AIrDrop المسماة Nearby Share، وبفضل هذه الميزة، سيتمكن مستخدمو أندرويد من مشاركة أي ملف - جهة اتصال، رسالة، صورة، رابط، إلخ - دون أي ضجة.

لمن ستصل الميزة الجديدة:

قال عملاق البحث على الإنترنت، إن الميزة ستأتي لأول مرة إلى Google Pixel وبعض الهواتف الذكية من سامسونج بدءًا من اليوم.

ويتم طرح ميزة Nearby Share على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 6.0+، حيث قالت جوجل إنه يسهل مشاركة الملفات والروابط والصور على الفور مع حماية خصوصيتك.

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كيف تعمل الميزة الجديدة:

بمجرد طرح هذه الميزة، سيتمكن مستخدمو أندرويد من مشاركة أي ملف ببساطة عن طريق تحديد الملف، والذي سينبثق بعد ذلك قائمة بالأجهزة القريبة التي يمكنك من خلالها مشاركة المحتوى، وسيؤدي تحديد اسم المستلم إلى إرسال إشعار إليهم، حيث يتعين عليهم إما قبول الملف أو رفضه.

ثم تختار الميزة تلقائيًا أفضل بروتوكول للمشاركة السريعة والسهلة، كما تدعي جوجل، باستخدام Bluetooth أو Bluetooth Low Energy أو WebRTC أو نظير إلى نظير، والواي فاي.

وتدعي جوجل أيضًا أن ميزة "Nearby Share" تسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الملفات بشكل مجهول، كما أنها ستمنحهم خيار تحديد مدى ظهورهم للمستخدمين الآخرين باستخدام ميزة "Nearby Share"، حيث سيحدث ذلك من خلال إعدادات الخصوصية حيث يمكن للمستخدمين تحديد "مخفي"، مرئي لـ "بعض جهات الاتصال" أو مرئي لـ "كافة جهات الاتصال" حسب احتياجاتهم.

وقد تعني جميع جهات الاتصال أن أجهزتهم ستكون مرئية لجهات الاتصال الخاصة بهم أثناء تشغيل الشاشة وإلغاء قفلها، وتعني بعض جهات الاتصال أن أجهزتهم ستكون مرئية لجهات الاتصال القريبة التي يختارونها أثناء تشغيل الشاشة وإلغاء قفلها وإخفائها يعني ببساطة أن لن تكون أجهزتهم مرئية إلا عندما تكون ميزة "Nearby Share" مفتوحة.