شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنفي نيتها شراء تطبيق TikTok .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أبل أنها ليس لديها مصلحة في الحصول على TikTok، رافضة تقريرًا نشره موقع الأخبار Axios في وقت سابق من اليوم، حيث أفادت أكسيوس ، نقلاً عن مصادر خارج شركة آبل ، في وقت سابق أن الشركة المصنعة لأيفون أبدت اهتمامًا بشراء الشركة المملوكة لـ ByteDance.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتتفاوض Microsoft Corp حاليًا على صفقة للحصول على تطبيق الفيديو القصير الشهير، مع مهلة 45 يومًا التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفي الأسبوع الماضي ، قال ترامب إنه يخطط لحظر TikTok وسط مخاوف من أن ملكيته الصينية تمثل خطرًا على الأمن القومي بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها.

Advertisements

على جانب أخر قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وافق فقط على السماح لشركة "مايكروسوفت" بالتفاوض على الاستحواذ على تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة إذا استطاعت التوصل إلى صفقة خلال 45 يوما.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، تمثل هذه الخطوة تحولا فى موقف ترامب وقد دفعت "مايكروسوفت" عملاق التكنولوجيا لإعلان اهتمامها بإتمام صفقة الاستحواذ على تطبيق التواصل الاجتماعى فى خطوة قد تغذى التوتر فى العلاقات الأمريكية الصينية، بحسب "رويترز".

وكان ترامب قال يوم الجمعة، إنه يعتزم حظر تطبيق تيك توك وسط مخاوف من أن تمثل ملكيته الصينية خطرا على الأمن الوطنى بسبب البيانات الشخصية التى يعالجها التطبيق.